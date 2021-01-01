إغلاق المقاهي في مباراة نهائي إفريقيا يشعل مواقع التواصل .. والحكومة ترد

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نفت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار أو دراسة قرار يخص غلق المقاهي ، والمطاعم والكافيهات والنوادي الجمعة المقبلة تزامنا مع مباراة قمة نهائي إفريقيا، والتي من المقرر أن تجرى يوم 27 نوفمبر المقبل بين فريقي الأهلي والزمالك.



وقبل ساعات تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا منسوبا لمجلس الوزراء، جاء فيه أنه من المقرر أن تحظر الحكومة بشكل تام الجلوس في المقاهي، والمطاعم والكافيهات، والنوادي الجمعة المقبلة تزامنا مع مباراة قمة نهائي إفريقيا، وذلك تحسبا لأي تعصب قد يقع بين جمهور الفريقين، إلى جانب أيضا تجنب أن يؤدي التزاحم في تلك الأماكن إلى انتشار كورونا .



وفي سياق متصل أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام برئاسة كرم جبر مبادرة لا للتعصب، لحث جماهير الفريقين على التحلي بروح رياضية خلال المباراة وبعدها، حتى لا تقع أحداث سلبية قد تضر بالشكل العام للدولة ، خاصة أن هذه البطولة لا يقتصر متابعيها على الداخل فقط، وإنما تهم قطاعا كبيرا من جمهور الكرة خارج البلاد .

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من جهة أخرى أصدرت الحكومة مواعيد جديدة لغلق وفتح المحلات والماطعم والكافيهات، قبل أيام تماشيا مع الظرف الذي تمر به البلاد ، وجائحة كورونا على ان يستمر تطبيق تلك المواعيد عقب انتهاء الجائحة أيضا .ومن المقرر أن تطبق تلك المواعيد أول ديسمبر المقبل ، حيث نشر في الجريدة الرسمية ، وجاءت تلك المواعيد كالتالي :مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً (صيفًا) و10 مساءً (شتاءً).- زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 12 منتصف الليل (صيفًا) و11 مساءً (شتاءً).- مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا والساعة 12 منتصف الليل شتاء.- زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة 1 صباحًا.- استمرار خدمة التيك أواي (Take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.- مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً (صيفًا) والساعة 6 مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.