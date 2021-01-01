قررت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، إدراج جماعة الأخوان الإرهابية بأكملها، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.
كما قررت المحكمة إدراج 28 عنصرًا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الجنايات تدرج الإخوان بأكملها و28 شخصًا بينهم علاء عبدالفتاح على قوائم الإرهاب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق