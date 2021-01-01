

لقائد السيارة.. كيفية تزويد مياه الردياتير بطرق آمنة لقائد السيارة.. كيفية تزويد مياه الردياتير بطرق آمنة

يعد الردياتير من أهم الأجزاء في السيارة، فهو المسئول الأول عن تبريد وخفض درجة حرارة المحرك، وإن تعرض الردياتير للتوقف أو التلف يؤدي لارتفاع حرارة المحرك وتلفه، لذا يجب التأكد من مستوى المياه داخل الردياتير لضمان سلامة محرك السيارة.



ولتزويد مياه الردياتير بطرق آمنة يرجى اتباع هذه النصائح:



1- خلال فترة الصباح الباكر، وقبل إدارة المحرك وتشغيله، يتم فحص مياه الردياتير، وتزويدها في حالة نقصانها.

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2- عند إضاءة اللمبة الخاصة بالحرارة في التابلوه، فيتم إطفاء السيارة حتى تهدأ، ثم إعادة تدويرها مرة أخرى قبل وضع المياه في الردياتير، حتى لا تتسبب في تلف «وش السلندر».3- فتح غطاء «قربة المياه» تدريجياً لتفريغ ضغط الهواء المتواجد بداخلها، ويجب وضع قطعة قماش على اليد، حتى لا تتعرض يد السائق للحرق.ومن أبرز أسباب نقصان مياه الردياتير:1- عدم إحكام غلق غطاء «قربة المياه»، مما يؤدي إلى تبخير المياه بسبب الحرارة العالية.2- إهمال متابعة مستوى الماء داخل الردياتير.3- حدوث ثقوب بالأنابيب الموجودة داخل الردياتير.4- وجود مشكلة في منظم الحرارة الخاص بالسيارة «الثيرموستات».5- التشغيل الدائم لتكييف السيارة يستهلك الكثير من ماء الردياتير.6- تلف مروحة السيارة، مما يؤدي إلى سخونة المحرك، وبالتالي تتبخر مياه الردياتير.