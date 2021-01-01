

بعد استحواذها على 32% من المبيعات.. داشيا تكشف عن سانديرو ستيب واي الجديدة بعد استحواذها على 32% من المبيعات.. داشيا تكشف عن سانديرو ستيب واي الجديدة

استحوذت رينو على صانعة السيارات الرومانية داشيا منذ عام 1999، لذلك ليس غريبًا أن نجد سيارات رينو تحمل علامة داشيا في بعض الأسواق، ومن هذه السيارات السيارة سانديرو ستيب واي، التي كشفت داشيا عن طراز 2021 منها. وتعتبر سانديرو طراز داشيا الأكثر مبيعًا، فقد تم بيع ما يقارب 2.1 مليون وحدة منها، وهو ما يمثل 32% من مبيعات شركة صناعة السيارات منذ عام 2004.



تأتي السيارة بمصابيح أمامية وخلفية LED على شكل حرف Y، ما يمنحها ملامح قوية، ويربط خط أفقي بين المصباحين في الأمام والخلف، وتعمل المصابيح الأمامية المقدمة كميزة قياسية على زيادة الرؤية الليلية، مع زيادة بنسبة 37% في طول الشعاع و9% في عرض الشعاع.



وتكشف أقواس العجلات عن عجلات مقاس 15 بوصة، في حين تتميز نسخة Comfort بعجلات مرنة مع حواف مصممة بدقة تماثل شكل وملمس العجلات المعدنية الحقيقية. ويكشف تصميم مقابض الأبواب عن التركيز على الجودة والشكل الأكثر راحة. ويعمل الشكل الجديد للأبواب والمرايا الجانبية على تحسين الديناميكا الهوائية للسيارة مع تقليل ضوضاء الهواء لجميع الركاب.

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ويتميز غطاء المحرك بخطوط مضلعة، مع شعار ستيب واي المصنوع من الكروم أسفل الشبكة الأمامية والرفارف المنحنية فوق مصابيح الضباب. وتشتمل المصدات الأمامية والخلفية على لوحة انزلاقية معدنية مصممة لتوفير الحماية من الخدوش اليومية.في الداخل تبدو المقصورة أنيقة ومتناغمة بألوانها مع اللون الخارجي للسيارة، فاللمسات البرتقالية المتوهجة تتوزع على لوحة القيادة ولوحات الأبواب، كما تأتي بلوحة عدادات معاد تصميمها وفتحات تهوية مكيف الهواء بتصميم جديد.وتوفر المقاعد الأمامية قدرًا أكبر من الراحة والدعم مع مساند رأس قابلة لتعديل الارتفاع وتنجيد جديد أكثر تميزًا، وتعمل مجموعة واسعة من الضبط في المقعد الأمامي وعجلة القيادة على تعزيز راحة السائق، بينما يعزز مسند الذراع المركزي هذه الراحة بقدر أكبر.وتستقر أعلى لوحة القيادة شاشة لمسية مقاس 8 بوصات مع أربعة مكبرات صوت موزعة في أنحاء السيارة، والشاشة مائلة قليلاً نحو السائق لمزيد من الرؤية الواضحة ولكيلا يبتعد تركيز السائق عن الطريق، وتتوافق الشاشة مع نظامي أندرويد أوتو وأبل كاربلاي.وتأتي السيارة بمجموعة من المحركات، أولها محرك سعة 1 لتر ثلاثي الأسطوانات مقترن بناقل حركة يدوي من خمس سرعات، ومحك ثلاثي الأسطوانات سعة 1 لتر مزود بشاحن تربو مقترن بناقل حركة يدوي من ست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، وأخيرًا محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1 لتر مزود بشاحن تربو يعمل بغاز البترول المسال، ومقترن بناقل حركة يدوي من ست سرعات.