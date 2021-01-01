علماء يقترحون إبتكار مصعد مباشر من الأرض إلى القمر

يحاول العلماء وخبراء الفضاء إيجاد طرق مبتكرة جديدة للحد من المصاريف المكلفة المتعلقة بالرحلات الفضائية إلى القمر، وأشار الخبراء أن كل كيلوجرام إضافى من البضائع التى يتم تحميلها على الصاروخ تكلف أكثر من ألف دولار، وبالتالى كلما زادت الرحلات كلما تطلب المزيد من الأموال.
وذكر موقع روسى أن العلماء يقترحون مد كابل من الأرض إلى الفضاء لتتم عملية النقل والانتقال عبر مصعد، ما سيمكن من خفض التكاليف المالية على الرحلات الفضائية المختلفة.
وبحسب العلماء ظهرت فكرة المصعد منذ وقت طويل، معتبرين أن كابل سيمتد من الأرض إلى القمر بطول 42 ألف كيلومتر، لكن الحقيقة الفكرة تصطدم بعدم وجود مواد متينة قادرة على حمل الأوزان الكبيرة التى ستواجه ضغط الجاذبية والأمور العلمية والطبيعية الأخرى.
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