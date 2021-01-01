أعلن متابعو باتريك كوين، الذي ساعدت معركته الشخصية مع مرض التصلب الجانبي الضموري في دعم حملة تحدي (دلو الثلج) لجمع التبرعات، على فيسبوك أنه توفي الأحد عن 37 عاما وذلك بعد سبعة أعوام من تشخيص إصابته بالمرض.
وذكرت صفحة كوين على فيسبوك أن الرجل، المولود في يونكر بولاية نيويورك الأميركية، شارك في تأسيس الحملة التي جمعت أكثر من 220 مليون دولار للبحث العلمي الخاص بالمرض.
وتشير الصفحة إلى أن الأطباء شخصوا في مارس 2013 إصابة كوين بذلك المرض الذي يصيب الجهاز العصبي فيؤثر على خلايا في المخ والنخاع الشوكي مسببا فقدان التحكم في العضلات.
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التعليقات على وفاة مؤسس "تحدي دلو الثلج" عن 37 عاما
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