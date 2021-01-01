

سبب انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني وإلغاء متابعته لها على انستجرام سبب انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني وإلغاء متابعته لها على انستجرام

أثار خلاف المطرب عمرو دياب وزوجته الفنانة دينا الشربيني الواقع بينهما منذ ما يقرب من أسبوع، جدلاً واسعًا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، ما جعل الاسمين في صدارة قائمة البحث والترندات، خاصةً بعد أن تداولت بعض الصحف والمصادر الإعلامية أنباء عن تطور الخلاف بين الثنائي، وصل لمغادرة الشربيني للمنزل الذي يجمعهما منذ إعلان ارتباطهما معًا، وذلك بعد رفض دياب الحديث معها للمصالحة، بحسب ما ذكرت مصادر مقربة من الطرفين.



كما زعم البعض أن عمرو دياب قام بحذف الشربيني وإلغاء متابعتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بينما تستمر دينا في متابعته، مما أكد شائعة انفصالهم، التي بالرغم من انتشارها عبر مختلف مواقع السوشيال ميديا، فإن بعض المصادر الصحفية تزعم أن كل هذه الشائعات ليس لها أي أساس من الصحة، إذ إنه من المعروف أن الفنان عمرو دياب لا يتابع من خلال حسابه الرسمي على إنستجرام سوى حسابين فقط، الأول الخاص بشركته الإنتاجية، وحساب "دياب إف إم" الخاص بشركة الإذاعة التي يملكها.



وفي سياق متصل، مازال يحتفظ عمرو دياب بكل صوره مع دينا الشربيني عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولم يحذف أيًا منهم، الأمر الذي يُنفي شائعة انفصالهما، كما

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أنه بحسب ما صرح السيناريست "تامر حبيب" أن دينا الشربيني هي بطلة مسلسل عمرو دياب القادم الذي سيعود به لعالم التمثيل مرة أخرى، فهو أحدث تجربة درامية سيخوضها بعد غياب 27 عامًا عن شاشة التليفزيون، والذي من المقرر عرضه عبر منصة "شاهد" قريبًا.كشف حبيب، في خلال لقائه التليفزيوني مع برنامج The Insider بالعربي، أن الحب بين الشربيني وعمرو دياب سينتقل إلى الدراما بعد ظهورها معه في كليب "أماكن السهر" الأخير، مؤكدًا أن قصة المسلسل ستتناول حبهما دون التطرق لحياتهما الشخصية معًا وستكون قصة مختلفة، إذ إنه سيكون عملًا رومانسيًا ذا طابع غنائي كمشروع "ميوزيكال شو" غنائي، وسيظهر عمرو دياب فيه بشخصية رومانسية.جدير بالذكر أن عمرو دياب لم يكن يتابع حساب دينا الشربيني في الأساس، فضلًا عن أنه لا يتابع أيًا من حسابات أبنائه الأربعة ولا أي حسابات لفنانين آخرين، إذ إنه يستخدم حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة للترويج لأعماله الفنية، ونشر صوره التي تجمعه بأصدقائه المقربين، كما سبق واستخدمها لتقديم دينا الشربيني بطريقة رسمية إلى جمهوره، بنشر صورة تم التقاطها في إسبانيا، من دون توضيح طبيعة العلاقة بينهما.من ناحية أخرى، غابت الشربيني عن حفل الزفاف الذي ظهر فيه الفنان عمرو دياب يوم الخميس الماضي بسبب انشغالها في تصوير فيلمها الجديد "30 مارس"، علمًا بأنهما دائمًا ما يحرصان على الوجود معًا في الحفلات والمناسبات الرسمية، في حين زعمت مصادر مقربة منهما أنها لم تحضر الحفل عقابًا له على ما بدر منه تجاهها بعد وقوع مشاجرة كبيرة بينهما، دفعتها لترك المنزل والذهاب للإقامة في منزل آخر بمفردها إلى أن ينتهي خلافها معه.يُشار إلى أن هذا الخلاف لم يكن الأول بين الشربيني وعمرو دياب ، إذ أكدت بعض المصادر المقربة من الثنائي على تكرار الخلافات بينهما أكثر من مرة، فضلًا عن ارتفاع صوتهما في شجار ما أثناء وجودهما داخل أحد الأماكن الساحلية التي كانا يقضيان فيها إحدى السهرات معًا، وتطور الشجار بعد أن دخل دياب في حالة من العصبية أمام الحاضرين ولم ترد دينا الشربيني واكتفت بالصمت ليغادرا المكان خلال لحظات بعدها.بالرغم من زواجهما الرسمي الذي أعلناه بأكثر من طريقة وفي أكثر من مناسبة تجمع بينهما، فإن الفنانة دينا الشربيني دائمًا ما تتعرض لهجوم وانتقادات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، في كل مرة تظهر فيها برفقة المطرب عمرو دياب في أي موقف أو عمل فني أو عطلة يقضونها سويًا بأي مكان.كان النجم عمرو دياب طرح أحدث كليب غنائي له بعنوان "أماكن السهر" في أغسطس الماضي، والذي شاركته فيه دينا الشربيني كبطلة للفيديو كليب بلقطات خطفت الأنظار، إذ كان أول ظهور لها كـ"موديل"، وحقق فور طرحه أكثر من 15 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كما لاقى نجاحًا ضخمًا فور صدوره.