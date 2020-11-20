

مصر تتفاوض مع السودان على إعفاء 43 سلعة من الجمارك مصر تتفاوض مع السودان على إعفاء 43 سلعة من الجمارك

كشف طارق قشوع، رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة السودانية الخرطوم، المستشار التجاري، عن المفاوضات الجارية حالياً على أعلى مستوى مع الجانب السوداني، لحل كافة المعوقات التي تقف أمام انسياب الصادرات المصرية إلى السودان.



وأضاف قشوع، خلال الندوة الإلكترونية التي تنظمها غرفة الإسكندرية التجارية اليوم الأحد تحت عنوان "استعراض الاستراتيجية الوطنية للتحرك نحو أفريقيا"، أنه رغم ارتباط مصر باتفاقيتين مع السودان تتمثل في الكوميسا والتجارة العربية الحرة، فإن هناك قائمة بـ43 سلعة يتم توقيع الجمارك عليها، ويتم السعي حالياً إلى أن تتدخل المنتجات بإعفاء جمركي كامل.



وأشار إلى أن حجم التجارة بين البلدين لا يرقى إلى العلاقات التاريخية القوية بين البلدين، منوهاً بأن حجم التجارة العام الماضي بلغ 862 مليون دولار، منها 496 مليون دولار صادرات مصرية للسودان، و366 مليون دولار واردات مصرية من السودان.

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وأكد أن هذا لا يعبر عن الحجم الطبيعي للتجارة مع السودان، منوهاً بأن المرحلة الحالية تشهد تقارباً شديداً بين القيادة السياسية في البلدين ما سيكون له عامل رئيسي في زيادة حركة التجارة والاستثمار.ونوه بأن هناك عدداً من القطاعات الواعدة للتصدير إلى السودان البالغ وارداتها 9 مليارات دولار، تتمثل في الصناعات الغذائية المصنعة، ومواد البناء والكيماويات، مشيراً إلى أن الجهود الحالية تساهم في تحسين العلاقات ومنها الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء للسودان، والتي أسفرت عن المساهمة في إقامة 10 مخابز بالسودان، فضلاً عن استكمال عمليات الربط الكهربائي.وذكر قشوع ضرورة تنظيم 4 بعثات تجارية ترويجية للسوق السوداني لزيادة العلاقات بين البلدين، فضلاً عن المشاركة في معرض الخرطوم الدولي الذي سيقام في الفترة من 21-28 يناير 2021.وعن مشاكل البضائع المصرية في المنافذ مع السودان، أوضح أن المشكلة فقط في تكدس البضائع نتيجة الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا فقط