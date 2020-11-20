كشف طارق قشوع، رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة السودانية الخرطوم، المستشار التجاري، عن المفاوضات الجارية حالياً على أعلى مستوى مع الجانب السوداني، لحل كافة المعوقات التي تقف أمام انسياب الصادرات المصرية إلى السودان.
وأضاف قشوع، خلال الندوة الإلكترونية التي تنظمها غرفة الإسكندرية التجارية اليوم الأحد تحت عنوان "استعراض الاستراتيجية الوطنية للتحرك نحو أفريقيا"، أنه رغم ارتباط مصر باتفاقيتين مع السودان تتمثل في الكوميسا والتجارة العربية الحرة، فإن هناك قائمة بـ43 سلعة يتم توقيع الجمارك عليها، ويتم السعي حالياً إلى أن تتدخل المنتجات بإعفاء جمركي كامل.
وأشار إلى أن حجم التجارة بين البلدين لا يرقى إلى العلاقات التاريخية القوية بين البلدين، منوهاً بأن حجم التجارة العام الماضي بلغ 862 مليون دولار، منها 496 مليون دولار صادرات مصرية للسودان، و366 مليون دولار واردات مصرية من السودان.
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التعليقات على مصر تتفاوض مع السودان على إعفاء 43 سلعة من الجمارك
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