

الضرائب المصرية تعلن عن 1700 وظيفة شاغرة.. والتقديم إلكترونياً الضرائب المصرية تعلن عن 1700 وظيفة شاغرة.. والتقديم إلكترونياً

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن حاجتها للتعاقد مع 1700 مأمور ضرائب (مأمور ضرائب فحص - مأمور ضرائب حصر) على مستوى محافظات الجمهورية بالإعلان رقم (1) لسنة 2020، منوهة بأن التقديم سيكون إلكترونياً بداية من 22 نوفمبر الجاري، ولمدة شهر على موقع المصلحة.



وأوضح بيان للضرائب، صادر اليوم الأحد، أنه يشترط للتقديم في هذا الإعلان أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية، وأن يكون لائقاً طبياً، ومن المقيمين إقامة دائمة بالمحافظة المتقدم اليها، وأن تكون مثبتة كمحل إقامة له ببطاقة الرقم القومي في تاريخ هذا الإعلان، وأن يكون حاصلاً على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة) بتقدير عام جيد جداً على الأقل.



وأضافت أنه يشترط أيضاً ألا تزيد سن المتقدم عن 27 عاماً ميلادياً في تاريخ هذا الإعلان، وذلك وفقاً لحكم المادة الـ15 من القانون رقم 85 لسنة 2020، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (14) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.

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وبحسب البيان، تضمنت المستندات المطلوبة للتقدم، استيفاء بيانات طلب التوظيف المتاح على الموقع الرسمي لوزارة المالية، وذلك للمستوفين لشروط التقدم فقط، وتحميل صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم، وأيضاً تحميل صورة من شهادة الميلاد المميكنة، وتحميل صورة من بطاقة الرقم القومي، على أن تكون سارية في تاريخ هذا الإعلان.وكذلك تحميل صورة من شهادة تبين الموقف من التجنيد لأداء الخدمة العسكرية على الموقع، وذلك بالنسبة إلى المتقدمين من الذكور، وتحميل صورة من صحيفة الحالة الجنائية، على أن تكون حديثة وصادرة باسم وزارة المالية، وأخيراً تحميل صورة شخصية للمتقدم على الموقع.وأشار البيان، إلى أنه يشترط للترشح للتعاقد اجتياز المتقدمين المستوفين لشروط التقديم لاختبارات التقييم والتي ستتم بشكل إلكتروني، وذلك بنسبة 75 بالمائة على الأقل في مجالات (المحاسبة بصفة عامة بالتركيز على المحاسبة الضريبية - القوانين الضريبية - الحاسـب الآلي –المهارات الشخصية الاساسية - اللغة الإنجليزية).ونوه بأنه سيتم عقد مقابلة شخصية مع المتقدمين ممن اجتازوا الاختبارات الالكترونية فقط، كما سيتم طلب أصول المستندات السابقة، وغيرها من المستندات المقررة قانوناً، بالإضافة إلى إجراء كشف طبي، وذلك بالنسبة للمتقدمين المرشحين للتعاقد ويتم التقديم للإعلان على الرابط التالي "https://www.incometax.gov.eg/vac.asp"، ذلك بداية من 22 نوفمبر 2020 ولمدة شهر .وكذلك معلومات قانونية ضريبية ذات صلة بقوانين: الضريبة على الدخل/ الضريبة على القيمة المضافة/ ضريبة الدمغة/ رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وعن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضرائب، ونطاق تطبيقها وتأثير التطور التكنولوجي على مجال الضرائب.كما يتضمن الاختبار عدداً من الأسئلة التي تغطي مهارات وأساسيات الحاسب الآلي/ الأساسيات المبدئية للتعامل مع كل منInternet Applications - Windows - Word Excel - PowerPoint، وأيضاً المعلومات العامة والقدرة على التفكير المنطقي والمهارات الأساسية (إدارة الوقت/ التفاوض/ إدارة الاجتماعات) والمعلومات الإدارية الأساسية (وظائف الإدارة/ الرقابة/ التخطيط الاستراتيجي)، بالإضافة إلى مهارات استخدام مفردات اللغة الإنجليزية في التعامل مع الآخرين في محيط العمل.