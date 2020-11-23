استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الاثنين 23-11-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، بتعاملات البنوك الصباحية اليوم، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، كما كانت أسعاره أمس الأحد.
ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورءوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار ألفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال ألفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتإلى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.58 جنيه للشراء.
15.68 جنيه للبيع.
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التعليقات على استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 23-11-2020.. ويسجل 15.59 جنيه بالبنك الأهلى
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