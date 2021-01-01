ائتلاف أولياء أمور مصر يطالب برفع الغياب في المدارس وتخفيف المناهج.. والتعليم ترد



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أصدرت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء أمور مصر ، بيانا اعلاميا طالبت فيه وزارة التربية والتعليم ، بمراعاة حالة القلق المشروع التي تصيب اولياء امور طلاب المدارس حاليا في ظل تزايد اعداد الإصابات بفيروس كورونا



واوضحت الحزاوي أن اولياء أمور طلاب المدارس يطالبون برفع الغياب في المدارس حتى لا يكون الطلاب ملزمين بالحضور رغم كل هذه التخوفات



وشددت الحزاوي أنه في حالة رفع الغياب من المدارس ؟ سيكون كل ولي امر مسئولا عن ابنائه الطلاب

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كما طالبت الحزاوي وزارة التربية والتعليم بضرورة اعادة النظر في نسبة اعمال السنة المقررة هذا العام على الطلابوعلى جانب آخر عبرت الحزاوي عن استياء اولياء امور طلاب المدارس اللغات من فكرة عدم توفير حصص باللغات لأبنائهم في قناة مدرستنا التعليمية .وقالت الحزاوي : على الوزارة ان تهتم بطلاب المدارس اللغات، وتقوم بتوفير حصص العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية لهم في قناة مدرستنا التعليمية ، خصوصا ان الطلاب سيضطرون للاعتماد على القنوات التعليمية بسكل أكبر في طل مخاوف انتشار فيروس كورونا و الخوف من نزول المدارسكما طالبت الحزاوي وزارة التربية والتعليم بضرورة العمل على إلغاء الحشو في مناهج للتخفيف على الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية التي نمر بها بسبب هذا الوباءوأكدت داليا الحزاوي مؤسسة ائتلاف اولياء امور انه منذ بدء العام الدراسي الحالي 2020/2021 ، كانت هناك مطالب لاولياء الامور بضرورة استكمال المناهج التي لم يتم شرحها في الترم التاني من العام الدراسي الماضي لوجود فيروس كورونا ، لانهم يعلموا ان هناك مواد تراكمية مثل قواعد النحو واللغة الانجليزية والرياضيات لا يمكن تجاهل شرح اي اجزاء فيها ، مشيرة إلى أن هذا دليل علي حرص جميع الاهالي علي تعليم اولادهم ، ولكن لم يتم ذلك للأسف لان مناهج العام الحالي مكدسة والوقت لا يسمح بذلك .ومن جانبه .. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة أعدت العدة لاستكمال العام الدراسي أيا كان الموقف الخاص بكورونا في مصر سواء كانت المدارس مفتوحة او مغلقة.وقال وزير التربية والتعليم ، إننا قادرون على ادارة العام الدراسي الحالي في ظل وجود كورونا بشكل محترف، فلدينا هذا العام 10 أضعاف القدرة التي كنا نمتلكها العام الدراسي الماضي.وأضاف وزير التربية والتعليم : الطالب سيحاسب على المحتوى الدراسي الخاص بالعام الدراسي الحالي مهما كانت الظروف.وأوضح وزير التربية والتعليم : أعداد المصابين بكورونا أقل بكثير من تخوفاتنا ، وبالتالي لا داعي للجدل والبلبلة .وقال وزير التربية والتعليم ، إن أعداد مصابي كورونا في المدارس حتى الآن يؤكد أن الوضع مطمئن جدا، لأن نسبة الإصابة قليلة جدا مقارنة بإجمالي عدد الطلاب في مصر البالغ عددهم 23 مليون طالب و2 مليون معلم وإداري.وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن الوزارة أتاحت للطلاب الخائفون من كورونا أن يحولوا لنظام المنازل هذا العام ويتحمل مسئولية تعليمه ثم يؤدي الامتحانات فيما ذاكره ، أو أن يؤجل الطالب عامه الدراسي للعام التالي بلا أي خسائر.وردا على مطالب برفع الغياب ، أوضح وزير التربية والتعليم ، أنه لا يمكن لوزارة التربية والتعليم أن تسمح بفوضى الحضور والغياب في المدارس بالنسبة للطلاب النظاميين ، لافتا إلى أنه لن يتم رفع الغياب من المدارس في أيام حضور الطلاب في المدارس ، لإن تسجيل الحضور والغياب يساعدد على قياس مدى الالتزام ، ومعرفة مدى عدالة توزيع المعلمين ، وحجم الكثافات في الفصول حاليا .وأكد وزير التربية والتعليم ، أن لجنة إدارة الأزمات تقوم بعمل كبير على الأرض لمتابعة تطورات وضع وباء فيروس كورونا في مصر ، والامور تحت السيطرة.وقال وزير التربية والتعليم : الدولة مابتخبيش حاجة ، وكورونا مش حاجة نهزر فيها ، وهناك تقريرين يعرضوا عليا يوميا عن كل ما يحدث في المدارس من مديريات التعليمية والصحة ، كما يعرض عليا أيضا تقريرا مفصلا عن كل ما يتم تداوله من شائعات على السوشيال ميديا يوميا.وعبر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن استياءه الشديد من تراخي بعض الاهالي في مسألة السماح للأبناء بالنزول للمدرسة حتى لو درجة حراراتهم عالية ، حيث قال : تأكدوا من أن ابنكم سليم قبل النزول لمدرسته حفاظا عليه وعلى من حوله في المدرسة.ولفت وزير التربية والتعليم ، إلى أن الغياب لن يحسب للطالب الذي تغيب عن مدرسته لأسباب طبية أو مرضية ، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تعنت مع الطلاب في هذا الشأن في أي مدرسة في مصر.وقال وزير التربية والتعليم : أن الوزارة جعلت حصص المدرسة تنتقل إلى التليفزيون عبر القنوات التعليمية ، وذلك استعدادا لأسوأ السيناريوهات التي قد تكون متوقعة بشأن وضع فيروس كورونا في مصر.وأضاف وزير التربية والتعليم : لقد أطلقنا بالفعل قناة مدرستنا يوم 15 أكتوبر التي تقدم حصص للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الاعدادي ، بأفضل الاساتذة الذين يستخدمون طرق شرح متطورة ، لافتًا إلى أن هذه القناة قد حظيت بمتابعة كبيرة من جانب الطلاب منذ بدء انطلاق بثها على النايل سات ، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبا بث حصص لطلاب المدارس اللغات على قناة مدرستنا .