طريقة تحضير لانشون لحمة وفراخ بخطوات بسيطة



طريقة تحضير لانشون طريقة تحضير لانشون

يعد اللانشون من الوجبات التي يفضلها العديد من الأطفال، ولا تفضل الكثير من الأمهات تقديمه لأطفالها لاحتوائة على المواد الحافظة التي يمكن ان تضر بصحة الأطفال.



ولذلك نقدم لكم طريقة تحضير اللانشون في المنزل.



مقادير لانشون دجاج بيتي

1 كيلو صدور دجاج

بصلة ودجز

2 جزر ودجز

قد يعجبك أيضا...

1 كوب ماء بنجر1 ملعقة صغيرة بودرة بصل1 ملعقة صغيرة ثوم بودرةملحنصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مجروش2 و نصف ملعقة كبيرة جيلاتين1 كوب مرقة دجاجطريقة تحضير لانشون دجاج بيتي:* تسلق صدور الدجاج في ماء مغلي* ثم تنسل جيدا* يذوب الجيلاتين في قليل من الماء المغلي ويترك جانبا* في الكبة يخلط الدجاج مع البصل والجزر وماء البنجر وبودرة البصل وبودرة الثوم والملح والفلفل* ثم يضاف خليط الجيلاتين ويخلطوا جيدا* يفرد الخليط على ورق سترتش* يلف على شكل أسطواني وتفرغ من الهواء تماما* ثم يلف مرة أخرى بورق الفويل* أو يوضع الخليط في زجاجة بلاستيكية شرط أن تكون مفرغة من الهواء نهائيا* ويطهى في ماء مغلي على الناراقرأ ايضًا | طريقة عمل لانشون في المنزلطريقة عمل اللانشون اللحمةمقادير لانشون لحمةكوب دقيقكوب زيتربع كيلو لحمة مفرومة5 بيضة4 مكعب مرقة لحمةملعقة كبيرة بصل بودرةنصف ملعقة كبيرة ثوم بودرةملعقة كبيرة بابريكانصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمةنصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة4 مثلث جبنةملحفلفل أسودطريقة تحضير لانشون لحمة* إخلطى فى الكبة الزيت والدقيق ثم ضيفى الجبنة ومكعبات المرقة* ضيفى البيض والبابريكا والبصل البودرة والثوم البودرة والقرفة والزنجبيل والملح والفلفل الأسود* ضيفى اللحمة المفرومة على مراحل مع الاستمرار في الخلط* صبى الخليط فى كيس حرارى وإفرغيه من الهواء ثم ورق نايلون وورق المونيوم* إسلقى اللانشون فى الماء لمدة ساعتين ونصف ثم إتركي اللانشون ليبرد ثم قطعيه وقدميه* يمكن إضافة لون طعام احمر وزيتون أو فلفل أسود حبوب للانشون