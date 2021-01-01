طريقة تحضير لانشون لحمة وفراخ بخطوات بسيطة

طريقة تحضير لانشون
يعد اللانشون من الوجبات التي يفضلها العديد من الأطفال، ولا تفضل الكثير من الأمهات تقديمه لأطفالها لاحتوائة على المواد الحافظة التي يمكن ان تضر بصحة الأطفال.
ولذلك نقدم لكم طريقة تحضير اللانشون في المنزل.
مقادير لانشون دجاج بيتي
1 كيلو صدور دجاج
بصلة ودجز
2 جزر ودجز
1 كوب ماء بنجر
1 ملعقة صغيرة بودرة بصل
1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مجروش
2 و نصف ملعقة كبيرة جيلاتين
1 كوب مرقة دجاج
طريقة تحضير لانشون دجاج بيتي:
* تسلق صدور الدجاج في ماء مغلي
* ثم تنسل جيدا
* يذوب الجيلاتين في قليل من الماء المغلي ويترك جانبا
* في الكبة يخلط الدجاج مع البصل والجزر وماء البنجر وبودرة البصل وبودرة الثوم والملح والفلفل
* ثم يضاف خليط الجيلاتين ويخلطوا جيدا
* يفرد الخليط على ورق سترتش
* يلف على شكل أسطواني وتفرغ من الهواء تماما
* ثم يلف مرة أخرى بورق الفويل
* أو يوضع الخليط في زجاجة بلاستيكية شرط أن تكون مفرغة من الهواء نهائيا
* ويطهى في ماء مغلي على النار
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طريقة عمل اللانشون اللحمة
مقادير لانشون لحمة
كوب دقيق
كوب زيت
ربع كيلو لحمة مفرومة
5 بيضة
4 مكعب مرقة لحمة
ملعقة كبيرة بصل بودرة
نصف ملعقة كبيرة ثوم بودرة
ملعقة كبيرة بابريكا
نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
4 مثلث جبنة
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير لانشون لحمة
* إخلطى فى الكبة الزيت والدقيق ثم ضيفى الجبنة ومكعبات المرقة
* ضيفى البيض والبابريكا والبصل البودرة والثوم البودرة والقرفة والزنجبيل والملح والفلفل الأسود
* ضيفى اللحمة المفرومة على مراحل مع الاستمرار في الخلط
* صبى الخليط فى كيس حرارى وإفرغيه من الهواء ثم ورق نايلون وورق المونيوم
* إسلقى اللانشون فى الماء لمدة ساعتين ونصف ثم إتركي اللانشون ليبرد ثم قطعيه وقدميه
* يمكن إضافة لون طعام احمر وزيتون أو فلفل أسود حبوب للانشون
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