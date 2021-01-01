مقتل شخصين في حادث طعن بكنيسة في كاليفورنيا

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حادث طعن بكنيسة في كاليفورنيا

أعلنت شرطة سان خوسيه الأمريكية، اليوم الاثنين، عن تعرض عدة أشخاص لعملية طعن بكنيسة بولاية كاليفورنيا.

وقال عمدة المدينة سام ليكاردو، إن شخصين قتلا في حادث طعن بكنيسة، وأصيب عدة أشخاص بجروح خطيرة.

وأضاف ليكاردو في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قلوبنا مع عائلات أفراد المجتمعين اللذين توفوا متأثرين بجروح طعن في هجوم على كنيسة جريس المعمدانية بوسط المدينة".

وحسب وسائل إعلام أمريكية، استجابت شرطة سان خوسيه للحادث بعد ورود بلاغ بشأن عملية طعن في الكنيسة.

وأكدت الإدارة الوفيات وقالت إن عدة أشخاص أصيبوا وكان بعضهم في حالة خطرة.

وقال ليكاردو أيضًا في تغريدته إن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به.

فيما أوضحت الشرطة أنه لم يكن هناك قداس وقت عملية الطعن، لكن كانت الكنيسة قد أحضرت المشردين إلى المكان لإنقاذهم من الطقس البارد.

المصدر: تويتر

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