مقتل شخصين في حادث طعن بكنيسة في كاليفورنيا

أعلنت شرطة سان خوسيه الأمريكية، اليوم الاثنين، عن تعرض عدة أشخاص لعملية طعن بكنيسة بولاية كاليفورنيا.
وقال عمدة المدينة سام ليكاردو، إن شخصين قتلا في حادث طعن بكنيسة، وأصيب عدة أشخاص بجروح خطيرة.
وأضاف ليكاردو في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قلوبنا مع عائلات أفراد المجتمعين اللذين توفوا متأثرين بجروح طعن في هجوم على كنيسة جريس المعمدانية بوسط المدينة".
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