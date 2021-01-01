تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.
ويرصد مصراوي سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.
ارتداء الكمامة بشكل خاطئ في المواصلات
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التعليقات على أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. ارتداء الكمامة بشكل خاطئ في المواصلات
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