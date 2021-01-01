اتحاد الكرة: صياغة بيان اعتذار كهربا لـ"فضل" صحيحة.. وحُذف احترامًا للخطيب

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صورة الخبر: فضل وكهربا
فضل وكهربا

قالت سحر عبد الحق عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، أن الأزمة التي نشبت بسبب بيان اعتذار محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي لمحمد فضل عضو اللجنة الخماسية كانت بسبب توقيت نشره.

وأضافت عبد الحق في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن البيان تم حذفه احترامًا لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في ظل عدم الحصول على موافقة مسبقة بنشره -حسبما وصفت-.

وألمحت: "بيان اعتذار كهربا لفضل كانت صياغته صحيحة، اللاعب اعتذر بالفعل، ولكن المشكلة كانت في توقيت نشره فقط".

واتمت: "سبب الأزمة كان نشر البيان قبل الحصول على موافقة الأهلي، والمركز الإعلامي حصل على موافقة بالنشر من جانبنا، ولذلك تم حذفه احترامًا لمحمود الخطيب".

وكان اتحاد الكرة قد نشر بيانًا منذ عدة أسابيع ماضية أفاد بإنهاء أزمة فضل وكهربا التي جاءت في ختام الدوري المصري، قبل أن يقم بحذفه.

المصدر: مصراوي

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