قالت سحر عبد الحق عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، أن الأزمة التي نشبت بسبب بيان اعتذار محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي لمحمد فضل عضو اللجنة الخماسية كانت بسبب توقيت نشره.
وأضافت عبد الحق في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن البيان تم حذفه احترامًا لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في ظل عدم الحصول على موافقة مسبقة بنشره -حسبما وصفت-.
وألمحت: "بيان اعتذار كهربا لفضل كانت صياغته صحيحة، اللاعب اعتذر بالفعل، ولكن المشكلة كانت في توقيت نشره فقط".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على اتحاد الكرة: صياغة بيان اعتذار كهربا لـ"فضل" صحيحة.. وحُذف احترامًا للخطيب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق