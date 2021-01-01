سجّل منحنى إصابات فيروس كورونا المُستجد ارتفاعاً لافتاً في الدول العربية، يوم أمس الأحد، بعد إصابة 20 ألفاً و605 حالة جديدة، ارتفع معها الإجمالي إلى مليونين و642 ألفاً و462 إصابة مؤكدة، بفارق نحو ألفي حالة عن يوم أمس الأول، والحال كذلك بالنسبة لمنحنى الوفيات، حيث حصد الوباء أرواح 354 شخصاً جديداً، بفارق 26 حالة عن يوم أمس الأول، لتصل حصيلة الضحايا إلى 45 ألفاً و537 حالة وفاة، على ما أظهر مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.
وبات منحنى وفيات العراق على أعتاب تسجيل 12 ألف حالة، بعدما أودى "كوفيد-19" بحياة 33 شخصاً جديداً، وصل معها الإجمالي إلى 11 ألفاً و958 حالة وفاة، علماً بأن العراق يتصدر الدول العربية في عدد ضحايا الوباء، فيما تأتي مصر في المرتبة الثانية بعدد ضحايا بلغ 6 آلاف و548 حالة وفاة.
وبعد الصعود الكبير في عدّاد إصابات الأردن، خلال الأيام الفائتة؛ بات الآن على مقربة من تسجيل 200 ألف حالة، بعد إصابة 5 آلاف و268 حالة جديدة، ليوم أمس، وصل معها الإجمالي إلى 183 ألفاً و429 إصابة مؤكدة، علماً بأنه سجّل منذ الأول من نوفمبر الجاري 107 آلاف و563 حالة، بنسبة تمثل نحو 57% من إجمالي عدد حالاته.
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التعليقات على كورونا عربياً: أكثر من 20 ألف إصابة جديدة.. ودولة تقترب من 12 ألف حالة وفاة
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