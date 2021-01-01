بي بي سي: الحوثيون يعلنون استهداف محطة "أرامكو" السعودية في جدة



محطة "أرامكو" السعودية في جدة محطة "أرامكو" السعودية في جدة

أعلنت متحدث عسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن، استهداف محطة توزيع لشركة النفط السعودية "أرامكو" في مدينة جدة بصاروخ.



وأضاف المتحدث العسكري، صباح الاثنين، أن نتائج الضربة الحوثية جاءت "دقيقة جدًا"، حسب "بي بي سي عربي".



وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان المستهدف.

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ولم يصدر تأكيد بعد من السعودية لهذا الإعلان.