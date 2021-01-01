كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تغيير امتحانات النقل هذا العام، واستبدال "أبحاث" بها.
كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت في نهاية العام الدراسي الماضي، استبدال الأبحاث بالامتحانات للطلاب في جميع صفوف النقل من الشكل التقليدي في جميع مواد المنهج للصف الدراسي، عقب تفشي فيروس كورونا المستجد وتعليق الذهاب إلى المدارس والجامعات.
وقال شوقي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه لا يوجد أية تغيير في امتحانات النقل لجميع المراحل التعليمية حتى الآن.
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التعليقات على هل يُستبدل البحث بامتحانات النقل هذا العام؟ وزير التعليم يجيب لـ"مصراوي"
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