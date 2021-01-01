هل يُستبدل البحث بامتحانات النقل هذا العام؟ وزير التعليم يجيب لـ"مصراوي"



وزير التعليم وزير التعليم

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تغيير امتحانات النقل هذا العام، واستبدال "أبحاث" بها.



كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت في نهاية العام الدراسي الماضي، استبدال الأبحاث بالامتحانات للطلاب في جميع صفوف النقل من الشكل التقليدي في جميع مواد المنهج للصف الدراسي، عقب تفشي فيروس كورونا المستجد وتعليق الذهاب إلى المدارس والجامعات.



وقال شوقي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه لا يوجد أية تغيير في امتحانات النقل لجميع المراحل التعليمية حتى الآن.

قد يعجبك أيضا...

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه في حال تغير الظروف سيكون هناك تغيير، مؤكدًا أنه لا يوجد تغيير إلا إذا تغيرت الظروف حسب جائحة كورونا.وأكد شوقي أنه حريص على سلامة الطلاب والعاملين في العملية التعليمية، مؤكدًا أنه في ذات الوقت يأمل أن تمر الأيام بسلام على الطلاب، وألا يفقد الطلاب عاما دراسيًا.