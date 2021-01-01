إقبال على حملة 100 مليون صحة بكلية الآداب جامعة عين شمس

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وسط إقبال كبير قام اليوم أطباء" حملة 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض المزمنة" بالكشف على عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة عين شمس وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية والأستاذة الدكتورة رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من العاملين والطلاب على مختلف المستويات الدراسية .



تقام فعاليات الحملة برعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور مصطفى ،مرتضى عميد الكلية ، وإشراف الأستاذة الدكتورة رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



تستمر الحملة من اليوم ولمدة أربعة أيام بهدف توقيع الكشف على أكبر عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

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وتشمل الحملة كشف الباطنة وتحليل فيروس سي وتحليل السكر وقياس ضغط الدم وقياس الوزن والطول وكذلك يتم عمل الكشف المبكر لسرطان الثدي من خلال أطباء الحملة المتخصصين .ويتم عرض التعليمات والإرشادات والمعلومات الخاصة بالحملة على شاشات العرض بالكلية بدلًا من توزيع الأدلة الورقية تجنبًا لإنتشار فيروس كورونا.الجدير بالذكر تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، أ.د. نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات وأ.د. إسراء عبد السيد أستاذ اللغة الصينية ومدير معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس ينطلق يوم الأربعاء القادم الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠ ، الصالون الثقافي الشهري لمعهد كونفشيوس والذي يقام هذا الشهر بالتعاون مع كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة تحت عنوان " الأمن السيبرانى في العصر الحديث"يشارك في الصالون أ.د. تامر مصطفي وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أ.د. رشا إسماعيل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا ،أ.د. لي مين استاذ علوم الحاسب بجامعة فو دان ،أ.د. وو شايو لينغ استاذ علوم الحاسب بجامعة قوانغدونغ للتكنولوجيا ، ا.د. تشن جيا هوى أستاذ علوم الحاسب بجامعة قوانغدونغ للتكنولوجيا و أ.د. وو سونغ نائب رئيس قسم علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بجامعة ساوث ويست.يقام الصالون عبر الانترنت في الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة ، الخامسة مساءا بتوقيت بكين.