انطلاق أسبوع البيئة بكلية التربية النوعية بعين شمس



كلية التربية النوعية بعين شمس كلية التربية النوعية بعين شمس



بدأت فعاليات أسبوع البيئة بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس والتى تمتد حتى 26 نوفمبر الجارى تحت رعاية ا.د. محمود المتينى رئيس الجامعة و ا.د. أسامة السيد عميد الكلية .



وقد بدأت الفعاليات برفع اعلام الكلية والجوالة وتحية العلم .



وقد شهد اليوم افتتاح مسجد الكلية بعد تجديده وتم رفع اذان الظهر منه. ومن المقرر أن يشهد الاسبوع إقامة عدة ندوات .

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أوضح أ.د أسامة السيد أن أسبوع البيئة يشهد العديد من الفعاليات بدأت اليوم بورشة فنية كما سيتضمن الاسبوع إلقاء عدة ندوات وهى (العلاج بالفن_ لقطه حيه _ التغذية العلاجية _إدارة الوقت _ طبيعة حيه _الهاوية العربية ودور شباب الجامعات).يقام الاسبوع بالتعاون ما بين قطاع البيئة بالكلية وبعض من أعضاء هيئة التدريس واتحاد الطلاب وعشيرة الجوالة .الجدير بالذكر تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، أ.د. نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات وأ.د. إسراء عبد السيد أستاذ اللغة الصينية ومدير معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس ينطلق يوم الأربعاء القادم الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠ ، الصالون الثقافي الشهري لمعهد كونفشيوس والذي يقام هذا الشهر بالتعاون مع كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة تحت عنوان " الأمن السيبرانى في العصر الحديث"يشارك في الصالون أ.د. تامر مصطفي وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أ.د. رشا إسماعيل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا ،أ.د. لي مين استاذ علوم الحاسب بجامعة فو دان ،أ.د. وو شايو لينغ استاذ علوم الحاسب بجامعة قوانغدونغ للتكنولوجيا ، ا.د. تشن جيا هوى أستاذ علوم الحاسب بجامعة قوانغدونغ للتكنولوجيا و أ.د. وو سونغ نائب رئيس قسم علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بجامعة ساوث ويست.يقام الصالون عبر الانترنت في الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة ، الخامسة مساءا بتوقيت بكين.