يضم أكبر قاعات المسرح بمصر .. تعرف على مجمع الفنون بجامعة حلوان

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أعلنت جامعة حلوان أنه تم الانتهاء من إنشاء مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان بتكلفة 180 مليون جنيه ، و قد افتتحت الجامعة المسرح الكبير بالمجمع و قاعات العرض و تفقد امس وزير التعليم العالى متحف الفنالمعاصر بالمجمع استعدادا لافتتتاحه .



وفي هذا التقرير، ينشر موقع "صدى البلد" أبرز المعلومات المتاحة عن مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان:



* يضم المجمع واحدة من أكبر قاعات المسرح بمصر، بـ 1404 مقاعد (980 مقعدا بالصالة الرئيسية، و424 مقعدا بالبلكون).

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* المجمع به خشبة مسرح بمساحة 600 متر مربع، و21 ستارة عرض خلفية تعمل إلكترونيًا بنظام رقمى لتغيير الخلفيات.* المجمع به غرفة تحكم إلكترونى وبروجيكتور عرض سينما، وأجهزة تحكم للإضاءة، ونظام حركة أفقية (أسانسير مسرح) بنظام هيدروليكى بمساحة 40 مترا مربعا.* كما تشمل القاعة 2 بلكون دخول لبلكونة المسرح، و4 غرف بالكواليس، و6 غرف تغيير ملابس، بالإضافة إلى 3 غرف للصحافة، و3 غرف للترجمة.مما يتيح إمكانية إقامة العروض المسرحية والغنائية والموسيقية والمؤتمرات العلمية والدولية، وعروض الأفلام السينمائية، والمسابقات الشبابية وغيرها.* يضم المجمع 6 قاعات ملحقة بقاعة المسرح الكبير، بمبنى العروض الفنية مجهزة بأدوات العرض والاتصالات التكنولوجية الحديثة.* يدعم المجمع إمكانية إقامة المؤتمرات الدولية والمؤتمرات العلمية ومؤتمرات الشباب وغيرها من الفعاليات التى تتطلب إقامة عدة جلسات بشكل متواز فى نفس التوقيت، بالإضافة إلى إقامة الندوات والصالونات الثقافية وغيرها.* يضم المجمع متحفين:متحف الفن المعاصر: والذي يضم بين جنباته مجموعات من المقتنيات من اللوحات الفنية وأعمال النحت والخزف والجرافيك وغيرها، من أعمال فناني مصر التشكيليين والشباب وأبناء كليات الفنون من جامعة حلوان وقاعات للمعارض المتغيرة.(ب) متحف حلوان: وهو متحف توثيقي يعرض فيه نماذج ومقتنيات لمدينة حلوان،وجنوب القاهرة على مر الأزمنة والعصور، بالإضافة إلى تاريخ جامعة حلوان منذ تأسيسها كأول جامعة تكنولوجية وفنية متخصصة في مصر.* كما يتضمن مبنى العروض المتحفية 4 قاعات للاجتماعات، ومنطقة للاستقبال والمكاتب الإدارية والخدمات الخاصة بالمبنى.جدير بالذكر انه قد قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح امس السبت، بزيارة تفقدية للمتحف الفني المعاصر بجامعة حلوان، وذلك برفقة الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.وشاهد الوزير العديد من اللوحات الفنية المتميزة وبعض أعمال النحت التي يتفرد المتحف بها، وأعرب عن إعجابه بما شاهده من أعمال فنية داخل المتحف.اقرا ايضا : جامعة القاهرة تطلق مسابقة للتميز في التعليم عن بُعدوأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن المتحف الفني المعاصر بجامعة حلوان سيعد إضافة قوية للمتاحف في مصر، موجها بضرورة الانتهاء من تجهيز كافة الأعمال الفنية في الوقت المحدد لها، تمهيدا لافتتاح المتحف خلال الفترة القادمة.جدير بالذكر أن مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان يضم أحد أهم وأكبر المسارح على مستوى مصر، حيث يحتوي المسرح على اكثر من ١٤٠٠ كرسى وبنيت خشبة المسرح على مساحة ٦٠٠ متر.اقرا ايضا :متى يتم تعليق الدراسة في المدارس ومن هو صاحب القرار ؟ .. التعليم تجيبويمثل مبنى العروض الفنية بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان طفرة فنية وهندسية نظرا لمحاكاته دور الأوبرا العالمية في تصميمه، كما أنه متحف توثيقي ستعرض فيه نماذج ومقتنيات لمدينة حلوان، وجنوب القاهرة على مر الأزمنة والعصور، بالإضافة إلى تاريخ جامعة حلوان منذ تأسيسها كأول جامعة تكنولوجية وفنية متخصصة في مصر.