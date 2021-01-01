قال الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن موت الفجأة لا يعني سوء الخاتمة، ولا الانتقام من الميت، فإذا كان العبد ذاكرًا لله ويتعبد إليه – سبحانه- كثيرًا مصليًا قانتًا خاشعًا وفجأه الموت؛ فليس هذا علامة أبدًا على سوء الخاتمة.
وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في إجابته عن سؤال: «هل موت الفجأة من سوء الخاتمة؟»، أن الحكمة الأساسية من موت الفجأة هو تنبيه الأحياء، خاصة أولئك الذين هم على قيد الحياة، ويهربون من ذكر سيرة الموت ،و يتغافلون عنه، وعندما يموت أحدهم فجأة فإنه يضع الحقيقة أمامهم ويذكرهم بأن الموت قد يأتي في أي وقت، وليس له وقت معين.
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن المطلوب من الأحياء هو تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه فقط، وإن لم يفعلوا ذلك فقد ارتكبوا حراماُ، مشيرًا إلى أن الإنسان إذا كان خاشعًا ويخاف الله -تعالى- فى جميع أمور حياته ومات فجأةً ولم يستطع أن ينطق الشهادة بلسانه ، ربما يكون الذكر فى قلبه أكثر، فليس هذا من سوء الخاتمة ، فالذكر للقلب أعظم من الذكر للسان .
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التعليقات على علي جمعة: موت الفجأة لا يعني سوء الخاتمة ولا الانتقام من الميت
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