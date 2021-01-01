غضب وعدوانية.. علامات الاكتئاب عند الرجال



علامات الاكتئاب عند الرجال علامات الاكتئاب عند الرجال

يمكن أن يعاني كل من الرجال والنساء من الاكتئاب ، ولكن قد تختلف العلامات والأعراض، على الرغم من أن الأعراض الأساسية للاكتئاب بالنسبة للكثيرين هي الشعور بالحزن ، فقد يكون لدى الرجال ميل أعلى من النساء للشعور بالغضب وإظهار المشاعر العدوانية والانخراط في تعاطي المخدرات.



بسبب الأعراض المختلفة ، ونظرًا لأن الرجال عادة ما يكونون أقل عرضة للتحدث عن الاكتئاب والبحث عن العلاج منه مقارنة بالنساء ، فقد يعاني العديد من الرجال من اكتئاب غير مشخص.



في هذه المقالة ، نستكشف العلامات العاطفية والسلوكية والجسدية للاكتئاب لدى الرجال. نناقش أيضًا كيفية الحصول على المساعدة. تابع القراءة لتتعلم كيفية التعرف على الاكتئاب لدى الرجال وإدارته.

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الرجال والاكتئابالاكتئاب هو اضطراب مزاجي يمكن أن لا يتم تشخيصه عند الرجال.ما يقدر بنحو 9 في المائة من الرجال في الولايات المتحدة لديهم مشاعر الاكتئاب أو القلق كل يوم ، و 30.6 في المائة من الرجال يعانون من فترة من الاكتئاب خلال حياتهم.الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يؤثر على أفكار الشخص ومشاعره وجسده وسلوكه. قد يشير الأطباء إلى الاكتئاب على أنه اكتئاب شديد ، أو اضطراب اكتئابي كبير ، أو اكتئاب سريري.الاكتئاب أكثر شيوعًا عند النساء ، حيث يصيب 10.4 في المائة من النساء مقارنة بـ 5.5 في المائة من الرجال في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، فإن عدد الرجال الذين يموتون بالانتحار هو أربعة أضعاف عدد النساء.الأعراض عند الرجال والنساءتتشابه بعض أعراض الاكتئاب لدى الرجال والنساء. وتشمل هذه:الشعور بالحزن أو البكاء أو الوهن أو الذنب أو الفراغفقدان المتعة في الأنشطة الممتعةتغيرات في الشهية أو الوزنقلة النوم أو كثرة النومالشعور بالإثارة أو التعبتواجه صعوبة في التركيزلن يعاني كل شخص مصاب بالاكتئاب من كل هذه الأعراض.من المرجح أن تؤثر بعض أعراض الاكتئاب على الرجال أكثر من النساء ، والتي قد تكون بسبب عوامل وراثية أو هرمونية أو كيميائية حيوية أو اجتماعية. ننظر إلى الاكتئاب لدى الرجال .العلامات السلوكية عند الرجاليمكن أن تظهر العلامات السلوكية للاكتئاب بشكل مختلف عند الرجال والنساء. على سبيل المثال ، يؤثر تعاطي الكحول والمخدرات على الرجال المصابين بالاكتئاب في كثير من الأحيان أكثر من النساء ، والرجال أكثر عرضة من النساء لإظهار نوبات الغضب وسلوك المخاطرة.يلاحظ الرجال المصابون بالاكتئاب التغيرات السلوكية التالية:شرب المزيد أو تعاطي المخدراتتجنب المواقف العائلية أو الاجتماعيةالعمل بقلق شديد دون أخذ فترات راحة مناسبةتجد صعوبة في مواكبة مسؤوليات العمل أو الأسرةأن تصبح أكثر تحكمًا أو تعسفًا في العلاقاتالانخراط في سلوك ينطوي على مخاطر ، مثل المقامرة أو الجنس غير الآمنمحاولة الانتحارتقول إحدى النظريات أن هذه التغييرات السلوكية تحدث نتيجة لمحاولة الرجال إخفاء الاكتئاب والالتزام بما يسمى "المعايير الذكورية". قد تؤدي هذه المحاولة لإخفاء الاكتئاب إلى قيام الرجال بالهجوم أو الانخراط في سلوكيات مدمرة للذات.ويفقد الرجال المصابون بالاكتئاب أيضًا الاهتمام بهواياتهم وشغفهم أو يشعرون بدافع أقل للنجاح في العمل.ويؤثر الاكتئاب على الدافع الجنسي للرجل أيضًا. قد يكون لدى الرجال المصابين بالاكتئاب اهتمام أقل بممارسة الجنس وقد يواجهون مشاكل في الأداء الجنسي.العلامات العاطفية عند الرجاليمكن أن تشمل العلامات المبكرة للاكتئاب التهيج والإحباط. يؤثر الاكتئاب على الحالة العاطفية لكل من الرجال والنساء ، مما يتسبب في تدني الحالة المزاجية.يمكن أن تشمل العلامات المبكرة للاكتئاب لدى الرجال زيادة في:الغضبالإحباطعدوانالتهيجالعلامات الجسدية عند الرجالالصداعضيق في الصدرآلام المفاصل أو الأطراف أو الظهرمشاكل في الجهاز الهضميتعبالنوم كثيرًا أو قليلًا جدًاالشعور بالقلق أو الغضبالأكل كثيرا أو القليل جدافقدان الوزن غير المقصودلماذا لا يتم تشخيص الاكتئاب عند الرجال غالبًا؟النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الشديد من الرجال بمقدار الضعف تقريبًا. ومع ذلك ، فمن المحتمل أن يتجنب الرجال الإبلاغ عن الاكتئاب أكثر من النساء ، لذلك قد تكون الأرقام الخاصة بالرجال أعلى.وفقًا لبعض التقديرات ، فإن ثلثي الأشخاص المصابين بالاكتئاب في الولايات المتحدة لم يتلقوا تشخيصًا.A 2013 دراسة المعايير المستخدمة لضبط للطرق المختلفة التي يميل الرجال والنساء يعانون من الاكتئاب. وجد الباحثون أن الاكتئاب كان منتشرًا بشكل متساوٍ بين الجنسين.متى ترى الطبيبقد يعاني أي شخص يلاحظ التغيرات العاطفية أو السلوكية أو الجسدية التي ناقشناها في هذه المقالة من الاكتئاب. إذا كان هذا هو الحال ، فمن الضروري مراجعة الطبيبيمكن للطبيب المساعدة في تشخيص اكتئاب الشخص وإعطائه العلاج المناسب ليشعر بتحسن.ترك الاكتئاب دون علاج يمكن أن يضر برفاهية الشخص والاكتئاب هو عامل خطر للانتحار لذلك ، من الضروري أن يتلقى الشخص المصاب بالاكتئاب المساعدة في أسرع وقت ممكن.علاج او معاملةهناك عدة طرق لعلاج الاكتئاب. يستجيب كل شخص للعلاج بشكل مختلف ، ولكن يمكن للطبيب أن ينصح الشخص بالعلاج الأنسب لاحتياجاته.تشمل خيارات العلاج:دواءالعلاج بالكلامالعلاج السلوكي المعرفي (CBT)استراتيجيات المواجهةيُعد التحدث مع الأصدقاء والعائلة استراتيجية مواكبة موصى بها.إلى جانب العلاجات الأخرى ، يمكن أن تساعد بعض التغييرات في نمط الحياة واستراتيجيات التأقلم الشخص على إدارة الاكتئاب. فمثلا:ممارسة التمارين الرياضية بانتظام : يمكن أن يؤدي الجري أو حتى المشي السريع بالخارج إلى إنتاج الإندورفين ورفع الحالة المزاجية للشخص.مصدر المعلومات موقع mediacl news today.