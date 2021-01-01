طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة



الأرز بالكبد والقوانص الأرز بالكبد والقوانص

طريقة عمل أرز بالكبد والقوانص من أبسط الطرق التي تقوم بإعدادها السيدات في المنزل، فهي فقط تحتاج إلى الأرز والكبد والقوانص والتوابل التي تضيف نكهة ذات مذاق رائع.



ومن خلال التقرير التالي نستعرض أكثر من طريقة لعمل الأرز بالكبد والقوانص.



طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص فاطمه أبو حاتي

فاطمة أبو حاتي من أشهر الشيفات التي تقدم طرق سهلة وبسيطة للأكلات الشهية، لذلك تعرفي على طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص خلال السطور التالية:

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المكونات3 أكوب أرز بسمتي منقوع ربع ساعة.6 أكواب شوربة ساخنة.3 ملاعق كبيرة سكر.2 ملعقة كبيرة ماء.3 ملاعق صغيرة عسل أسود.ملح.فلفل.قرفة.مكسرات محمصة.زبيب.كبدة مكعبات.سمنة.زيت.طريقة عمل أرز بالكبد والقوانص1- ضعي حلة علي النار، ثم قومي بوضع السكر والماء مع التقليب من وقت للآخر للحصول على لون ذهبي.2- ضعي الشوربة وملح وفلفل وقرفة والعسل حتى الغليان.3- ضيفي الأرز بعد تصفيتة من أي ماء بوضع زيت مع التقليب جيدا حتى الغليان.4- تهدئة النار نهائي حتى التسوية.5- قومي بوضع طاسة على النار، مع إضافة الكبدة وملح وفلفل وقرفة مع التقليب.6- قومي بوضع طاسة فيها سمنة تسخن ثم بوضع المكسرات والزبيب مع التقليب جيدا حتى يتحول لونهم إلى الذهبي.7- أضيفي المكونات على بعضها البعض ثم قدميها.اقرأ أيضًا:طريقة عمل كيك الهيل.. خطوة بخطوةطريقة عمل الكبسة الخليجية .. خطوة بخطوةطريقة عمل أرز بالكبد والقوانص سنة أولى مطبختبحث السيدات في بداية زواجها على طريقة عمل الأكلات البسيطة التي لا تحتاج إلى مجهود كبير، والأرز بالكبد والقوانص من الأكلات سهلة التحضير.المكوناتأرز.كبد وقوانص.بصل.سمنة.حليب.قشطة.ماجي.ملح.فلفل أسود.طريقة التحضير1- غسل الأرز جيدا لإزالة الشوائب، ثم يترك في ماء نظيف لمدة 30 دقيقة.2- ثم تقوم بتنظيف الكبد والقوانص بالماء والملح والخل وإزالة أي دهون بها ثم نقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة.3- أحضري وعاءً مناسبا وضعي به البصل المفروم مع السمن وضعيه على النار مع التقليب جيدا حتى يتغير اللون.4- أضيفي إليه الكبد والقوانص حتى يتغير لونها مع إضافة الملح والفلفل الأسود.5- أضيفي نصف كوب ساخن إلى الوعاء حتى السلق.6- نحضر قدر نضع به كوب حليب سائل وملعقتين سمن والقليل من الملح والفلفل الأسود ومكعب ماجي ثم يرفعوا على النار حتى تمام الغليان.7- نحضر صينية ونضع بها مسحة زيت أو سمن بحسب الرغبة ثم بعد جفاف ماء الكبد والقوانص يتم وضعها في الصينية مع الأرز مع التقليب ثم نسكب الحليب المغلي.8- ثم يتم ضبط الفرن على درجة حرارة متوسطة بمثابة 180 ثم ندخل الصينية بها وتترك حتى تمام النضج بعد مرور ثلاثين دقيقة.9- ثم تخرج الصينية من الفرن وينثر عليها القليل من سائل الحليب ثم تدخل مرة أخرى لجف وتخرج بشكل نهائية ويوضع عليها طبقة من القشطة ثم يتم تشغيل الشواية الخاص بالفرن وإدخال الصينية ليتغير وجهها للون الأحمر.10- ثم تخرج وتقطع وتقدم.طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص للشيف علاء الشربينيالمكونات:أرز بسمتي.مكسرات.ربع كيلو من الكبد والقوانص المقطعة إلى أجزاء صغيرة حسب الرغبة.القليل من زيت الذرة أو الزبدة الطرية.القليل من السكر الأبيض.القليل من الملح والفلفل الأسود ومسحوق القرفة.طريقة تحضير الرز بالزبيب والكبد والقوانص:1- نضع كمية الأرز البسمتى الموجودة فى كمية مناسبة من المياه الفاترة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة ويمكن تركه لمدة أطول.2- نقوم بوضع ملعقة من السكر على النار الهادئة داخل وعاء الطهى ونتركه حتى يتغير لونه.3- ثم نضع القليل من الزيت أو الزبدة، ثم نضيف كأس من الأرز البسمتى ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والقرفة.4- نحرك الخليط بشكل جيد حتى تمام التجانس.5- نقوم بإضافة شوربة الدجاج أو شوربة المرقة الساخنة ونقلب الخليط حتى تمتزج المكونات ونتركه على النار الهادئة حتى يتشرب الأرز الشوربة.6- نضع كمية الزبيب واللوز فى كمية قليلة من المياه الفاترة لمدة لا تزيد على خمسة دقائق.7- ثم نزيل الطبقة الخارجية حبيبات اللوز وتجزأ الحبيبات إلى نصفين.8- نقوم بسلق الكبد والقوانص فى قليل من المياه وبعد تمام النضج، نبدأ بتقسيمها إلى أجزاء صغيرة.