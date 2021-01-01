أخطاء في ترتيب المطبخ تجعله أقل جاذبية



ترتيب المطبخ ترتيب المطبخ

توجد بعض الأخطاء التى نرتكبها دون أن ندرك في تنظيم المطبخ وترتيبه من الداخل تجعل مظهره غير لائق وغير منظم، وذلك وفقا لما ذكره موقع " برايت سايت " .

-طعام بالخارج

إنه مناسب حقًا عندما لا تحتاج إلى الذهاب إلى الطابق السفلي للحصول على بعض البطاطس أو البصل ، لكن تخزينها في منتصف المطبخ ليس فكرة جيدة. بهذه الطريقة ، نجعل المكان يبدو فوضويًا وقد نفسد الطعام بالفعل. البطاطا تذهب سيئة سريع جدا في درجة حرارة الغرفة وتحت أشعة الشمس المباشرة، فإنها تفقد بعض من صفات خير ومن الأفضل تخزين أي طعام في مكان لا يراه الناس.



- نافذة "عارية"

يمكن للستائر المناسبة تغيير مظهر أي غرفة ، والمطبخ ليس استثناءً. لكن الستائر الطويلة العادية ليست فكرة جيدة - فهي تمتص الروائح وتتسخ وتبدو سيئة. من الأفضل استخدام تلك الموجودة في غرفة الطعام ، لكن الأماكن التي تجعل فيها الطعام تبدو أفضل مع الستائر الرومانية أو الستائر.

تبدو مثالية وسهلة التنظيف ولا تبدو كمكتب لا تشتري النماذج المصنوعة من القطن أو الكتان أو الحرير أو أي مواد أخرى لا تتحمل الرطوبة وتفقد لونها بسهولة.



-حديقة النافذة

كثير من الناس يزرعون البصل وأشياء أخرى في مطابخهم. لا حرج في ذلك ، لكن الكثير من الناس لديهم في حاويات بلاستيكية لا تجعل المكان يبدو جميلًا على الإطلاق. لماذا لا تشتري بعض الخزانات ذات المظهر الأفضل؟ يمكنك زراعة البصل في إناء جميل به تربة أو خزان مزخرف بالماء والحصى.

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- ألواح تقطيع مختلفة وقديمة المظهرفي المطبخ ، يجب أن يكون لديك لوحتي تقطيع - واحدة للحوم والأخرى للخضروات. يوصى باستبدالها مباشرة بعد أن تبدأ في رؤية بعض الضرر عليها، إنها ليست صحية فحسب ، بل إنها جذابة أيضًا لأن ألواح التقطيع ذات الخدوش والجروح والأوساخ تبدو قبيحة، ما يجعل المكان دافئًا حقًا هو الألواح الخشبية عالية الجودة. أكثر من ذلك ، فهي لا تكسر سكاكينك مثل الألواح المصنوعة من الزجاج والمعدن وهي أكثر متانة من الخيزران الشهير.- طن من الأشياء على فرن الميكروويفهذه الفوضى لا تجعل المكان يبدو سيئًا فحسب ، بل تؤثر أيضًا سلبًا على الجهاز نفسه. كل هذه الأشياء قد تمنع الباب من إغلاق الطريق الذي يجب أن يسد فتحات التهوية ، مما يعني أن الهواء في الفرن لن يدور بشكل صحيح. إذا كنت ترغب في تخزين الأشياء هناك ، قم بشراء غطاء خاص به جيوب.- أوعية السكر والتوابل القديمة أو غير المتطابقةيجب حفظ التوابل في خزانات مغلقة بإحكام ، ولا تعد الصناديق والبرطمانات القديمة هي الأماكن المناسبة. لا تبدو جيدة أيضًا ولا تحتاج إلى أي مجموعات باهظة الثمن حقًا يمكن أن تبدو المجموعات الرخيصة رائعة أيضًا على سبيل المثال ، يمكنك وضع التوابل في قوارير زجاجية ووضعها في صندوق خشبي أو يمكنك وضعها في برطمانات ذات ملصقات لامعة وترتيبها على لوح مغناطيسي.يجب أن تكون أوعية السكر مصنوعة من البورسلين أو الفولاذ المقاوم للصدأ والتي تكون متينة وذات مظهر جيد.- مناشف مطبخ قديمة بالفعلتتخلص المناشف الرخيصة من خيوطها وتتجعد بعد الغسيل بحيث يستحيل كيها. اختر الأقمشة عالية الجودة ، من الناحية المثالية ، من القطن أو الألياف الدقيقة. و اللون يمكن أن يكون أي شيء تريده - من الأبيض الكلاسيكي إلى المتناقضة طباعة هندسية. ما يهم هو كيف تبدو المنشفة في التصميم الداخلي العام للمطبخ.- صابون الأطباقالزجاجات نفسها جيدة ، لكنها لا تساهم في جعل المطبخ يبدو دافئًا. يمكنك شراء زجاجات خاصة تبدو أفضل بكثير من الزجاجات العادية. أيضًا ، يمكنك إخفاء سائل تنظيف الأطباق تحت الحوض حيث لا يمكن لأحد رؤيته.- ترك أكياس الشاي المستعملة بالقرب من الحوضيترك بعض الناس أكياس شاي مبللة على أسطح مطبخهم. هذا ليس جذابًا على الإطلاق ، ومن الأفضل شراء طبق من السيراميك لهذا الغرض.- عبوات بلاستيكية من مجموعات مختلفةبعض أنواع البلاستيك تحتوي على المواد الكيميائية التي قد تكون خطرا على صحتك (على سبيل المثال، يحتمل أن تكون خطرة ثنائي الفينول أ). علاوة على ذلك ، فإن الحاويات البلاستيكية ليست متينة: فهي سهلة الخدش ، وتصبح أسطحها مظلمة ، وتتشوه في درجات الحرارة العالية. أيضًا ، أكوام الحاويات على أسطح العمل لا تجعل المطبخ يبدو أفضل.بدلًا من ذلك ، يمكنك شراء عبوات زجاجية لتخزين الطعام.- الإسفنج والملابس الفوضويةلا يمكنك تجنب استخدامها ، ولكن يمكنك على الأقل جعلها تبدو أنيقة. هناك حوامل إسفنج رخيصة حقًا ، لكنها تحوّل على الفور مظهر منطقة الحوض بالكامل إذا كان لديك حوض عميق ، يمكنك إخفاء الحامل - هناك نماذج يمكن تركيبها على الجدار الداخلي للحوض.- أدوات المطبخ مكررةغالبًا ما نشتري أدوات مطبخ جديدة وننسى التخلص من الأدوات القديمة. أو نعتقد أننا بالتأكيد سنستخدم 2 ملاعق خشبية ونصف دزينة من الملاعق التي نجلس عليها في فنجان قهوة على المنضدة. من الأفضل إزالة النسخ المكررة - بمجرد القيام بذلك ، سيضيء المكان بأكمله.عندما تقوم بالتنظيف ، اسأل نفسك ، "هل أستخدم هذا الشيء؟" أو "هل تجعل حياتي أبسط؟" إذا كانت الإجابة لا ، فتخلص منها. من الجيد أيضًا فحص جميع الأدراج والتخلص من كل الأشياء التي لا تستخدمها.- سلال الخبزتبدو السلال مناسبة في العديد من التصميمات الداخلية ، ولكن دعنا نواجه الأمر: يفسد الخبز بشكل أسرع عندما يكون مفتوحًا وفي كل مرة تنقل فيها السلة ، تنتشر الفتات في كل مكان. صندوق الخبز الجيد عملي ويبدو جيدًا. إلى جانب ذلك ، توجد نماذج ذات درج يمكن استخدامه لجمع كل الفتات.- قفازات الفرن القديمةتعيش قفازات الفرن حياة صعبة: فهي محترقة ومغطاة بالبقع التي يكاد يكون من المستحيل إزالتها. أدوات السيليكون أفضل بكثير بالإضافة إلى ذلك ، فهي تأتي بألوان مختلفة ، وهي سهلة الغسل ومتينة للغاية، ونوصي بالموديلات ذات البطانة الداخلية فهي أفضل لدرجات الحرارة المرتفعة وهي لطيفة الملمس.- الأطباق الشعبية وأطباق الحيوانات الأليفةيبدو وجود أوعية "بشرية" على الأرض أمرًا غريبًا. إلى جانب ذلك ، تحب حيواناتنا الأليفة إخراج الطعام من الوعاء واللعب به.نعتقد أنه يجب أن يكون لكل قطة وكلب أوعية خاصة بها تجعل من الصعب اللعب بالطعام بالداخل. يمكنك أيضًا شراء حصائر خاصة غير قابلة للانزلاق لمنع الأوعية من الانقلاب.- الخزائن غير المكتملة في الأسفليتراكم الكثير من الأوساخ والغبار تحت أرجل أثاث المطبخ هذا. ومن الواضح ، إذا كان بإمكانك رؤية هذا ، سيبدو كما لو أنك لم تنظف المطبخ مطلقًا. يمكنك حل المشكلة عن طريق تثبيت اللوح أسفل الخزانة. يمكنك طلب هذا اللوح من متجر لاجهزة الكمبيوتر أو صنعه بنفسك ، إذا كان لديك مساحة كافية ، فيمكنك تثبيت درج هناك.