كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، أسباب تكرار الزلازل خلال الآونة الأخيرة في مصر، موضحًا أن الزلازل تحدث بشكل يومي في محافظات مصر.
وأوضح القاضي في بيان له اليوم الأحد، أن الأسباب الحقيقة وراء ذلك، ترجع في الأساس إلى تقدم الإمكانيات الفنية للمعهد والتي أصبحت الأجهزة فيه ترصد أصغر الزلازل، وتسجلها الشبكة القومية للزلازل أولًا بأول، ويتم الإعلان عنها من خلال الإعلام، متابعًا: "حفظ الله مصر من كل سوء".
وطمأن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية المواطنين قائلًا: "الدنيا أمان ومصر مش بتعيش في زلازل ولم تدخل حزام الزلازل كما يروج البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
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التعليقات على بعد زلزال اليوم.. رئيس "البحوث الفلكية" يحسم الجدل حول تكرار الزلازل في مصر
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