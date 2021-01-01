أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن بلاده تأيد التطبيع الكامل مع إسرائيل، ولكن بشروط.
وقال الوزير السعودي، في تصريحات لوكالة رويترز، اليوم السبت إن "الرياض تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل لكن ينبغي أولا إقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة".
وكانت دول خليجية وعربية، الإمارات والبحرين والسودان، أعلنت مؤخرًا تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتعزيز التعاون معها في عدة مجالات.
في المقابل، أبدت السلطة الفلسطينية رفضها لتلك الخطوة التي وصفتها بأنها "خيانة للقضية الفلسطينية".
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التعليقات على السعودية تعلن تأييدها للتطبيع الكامل مع إسرائيل ولكن بشرط وحيد
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