واجه إمام عاشور لاعب الزمالك عقوبة الإيقاف 4 مباريات وفقا للوائح بعد طرده فى مباراة اف سي مصر لتعمده إيذاء اسلام الفار لاعب المنافس إضافة إلى البصق عليه.
ومن المنتظر فى حالة إقرار عقوبة إيقاف أمام عاشور 4 مباريات أن يغيب عن مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش المقرر إقامتها يوم ١ ديسمبر المقبل إلى جانب المباراة النهائية حال تخطى الزمالك نظيره طلائع الجيش.
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التعليقات على إمام عاشور يواجه عقوبة الإيقاف 4 مباريات بعد مباراة الكأس
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