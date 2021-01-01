إمام عاشور يواجه عقوبة الإيقاف 4 مباريات بعد مباراة الكأس



إمام عاشور لاعب الزمالك إمام عاشور لاعب الزمالك



واجه إمام عاشور لاعب الزمالك عقوبة الإيقاف 4 مباريات وفقا للوائح بعد طرده فى مباراة اف سي مصر لتعمده إيذاء اسلام الفار لاعب المنافس إضافة إلى البصق عليه.



ومن المنتظر فى حالة إقرار عقوبة إيقاف أمام عاشور 4 مباريات أن يغيب عن مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش المقرر إقامتها يوم ١ ديسمبر المقبل إلى جانب المباراة النهائية حال تخطى الزمالك نظيره طلائع الجيش.



