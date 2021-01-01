إمام عاشور يواجه عقوبة الإيقاف 4 مباريات بعد مباراة الكأس

آخر الأخباراخبار الرياضة › إمام عاشور يواجه عقوبة الإيقاف 4 مباريات بعد مباراة الكأس

صورة الخبر: إمام عاشور لاعب الزمالك
إمام عاشور لاعب الزمالك


واجه إمام عاشور لاعب الزمالك عقوبة الإيقاف 4 مباريات وفقا للوائح بعد طرده فى مباراة اف سي مصر لتعمده إيذاء اسلام الفار لاعب المنافس إضافة إلى البصق عليه.

ومن المنتظر فى حالة إقرار عقوبة إيقاف أمام عاشور 4 مباريات أن يغيب عن مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش المقرر إقامتها يوم ١ ديسمبر المقبل إلى جانب المباراة النهائية حال تخطى الزمالك نظيره طلائع الجيش.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إمام عاشور يواجه عقوبة الإيقاف 4 مباريات بعد مباراة الكأس

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
87310

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager