وليد سليمان وكهربا وصالح جمعة خارج معسكر الأهلي لقمة الزمالك



معسكر الأهلي لقمة الزمالك معسكر الأهلي لقمة الزمالك

بات وليد سليمان ومحمود كهربا وصالح جمعة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خارج معسكر الفريق الأحمر الذي سيبدأ مساء اليوم.



وتأكد إصابة الثلاثي بفيروس كورونا بعد أن أظهرت المسحات الطبية التي خضعوا لها ذلك.



وتسود حالة من الخوف الشديد بعد إصابة الثلاثي خاصة أن وليد سليمان كان موجودًا مع الفريق في مباراة الأمس وخالط أغلبهم.

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وأظهرت المسحة التي خضع لها اللاعب أمس إصابته بفيروس كورونا وتم إجراء مسحة جديدة له منذ قليل والتزم المنزل وخضع للحجر والعزل.وأجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، أمس، في مقر النادي بالجزيرة، عقب العودة ‏مباشرة من الإسكندرية، والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد برج ‏العرب، والتي حقق خلالها الأهلي الفوز وتأهل لملاقاة الاتحاد السكندري في دور نصف نهائي ‏بطولة كأس مصر.‏وقرر الجنوب أفريقي بيستو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لركة القدم بالأهلي إصطحاب لاعبيه في معسكر مغلق مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه اليوم بإستاد مختار التتش قبل أن يعلن بيتسو موسيماني القائمة التي سيدخل بها في معسكر مغلق بأحد الفنادق بالقرب من مطار القاهرة علي أن تكون تدريباته بملعبه ( الأهلي والسلام).واستقر موسيماني علي الدخول في معسكر مغلق مبكر وقبل المباراة بخمسة أيام كاملة لعدة أسباب علي رأسها فرض حالة من التركيز بين أوساط اللاعبين والثاني هو التأكيد علي قيمة المباراة التي تمثل بطولة خاصة مع المنافس التقليدي وهو الزمالك بجانب أنها علي لقب دوري أبطال أفريقيا المؤهل لكأس العالم للأندية ، والسبب الثالث هو الابتعاد عن ملعب استاد مختار التتش في تلك الأيام خاصة مع العثور علي بعض الأشياء الغريبة علي سيارات اللاعبين لدرجة اثارت الخوف من «سحر وشعوذة» والسبب الرابع هو أن هناك جمعية عمومية سيشهدها النادي غدا وبعد غد وبالتالي سيغيب التركيز ولو قليلًا والخامس هو تقليص عدد اللاعبين وزيادة تركيز المدير الفني مع تحفيظهم خطة المباراة خاصة أن مع عودة اللاعبين المعارين والصفقات الجديدة وصل عدد من يتدربون بالفريق لقرابة 35 لاعبًا، والسبب السادس في معسكر الفريق المبكر هو زيادة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وإبعاد اللاعبين عن الاختلاط في حياتهم الطبيعية تخوفًا لأي حدث طارئ خلال الأيام المقبلة قبل ساعات من المباراة المهمة.وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أن قرار المعسكر المبكر هو توفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة القادم، وقال إن الفريق سيخوض مرانه اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وبعدها يتوجه الفريق إلى معسكره المغلق بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لبدء تنفيذ البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لنهائي دوري الأبطال.