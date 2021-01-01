فلاديمير بوتين: غير مستعد للاعتراف بـ جو بايدن رئيسا لـ أمريكا



بوتين وبايدن بوتين وبايدن

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن عدم استعداده للاعتراف بالرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن"، فائزًا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ كون الرئيس الحالي دونالد ترامب لم يعترف بفوز منافسه الديمقراطي.



وكان "بايدن"، أعلن قبل أسبوعين رئيسًا منتخبًا في الانتخابات ضد ترامب الذي رفض التنازل.



وزعم الرئيس "ترامب"، حدوث تزوير في الانتخابات، وأمر فريقه بالتنافس على الأصوات في الولايات الرئيسية التي كلفته إعادة انتخابه.

قد يعجبك أيضا...

وقال "بوتين"، الذي لم يهنئ "بايدن" بعد على فوزه، اليوم الأحد، عبر التلفزيون الرسمي الروسي، "سنعمل مع أي شخص لديه ثقة الشعب الأمريكي".وقال بوتين، وفقًا لـ بلومبرج، "لكن هذه الثقة لا يمكن منحها إلا لمرشح اعترف الطرف المعارض بفوزه، أو بعد تأكيد النتائج بطريقة شرعية وقانونية".وقال "بوتين" إن قرار عدم تهنئة بايدن هو "إجراء شكلي" وليس له دوافع خفية.كما قال إنه يعتقد أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا قد "دمرت".وعندما فاز ترامب في عام 2016، كان بوتين سريعًا في تقديم التهاني - لكن منافسة ترامب في تلك الانتخابات، هيلاري كلينتون، أقرت أيضًا في اليوم التالي للتصويت.وبعد أيام قليلة من الدعوة إلى الانتخابات لصالح بايدن، قال المتحدث باسم بوتين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن هذه الانتخابات مختلفة.وقال "من الواضح ، يمكنك أن ترى أن بعض الإجراءات القانونية قادمة هناك ، والتي أعلنها الرئيس الحالي - وبالتالي فإن هذا الوضع مختلف ، لذلك نرى أنه من الصحيح انتظار الإعلان الرسمي".واقترح بيسكوف أنه عندما يحين الوقت، ستأتي رسالة تهنئة من بوتين مع كل البروتوكول المتوقع.وقال "أذكرك أن فلاديمير بوتين قال أكثر من مرة إنه سيحترم أي خيار للشعب الأمريكي، وسيكون مستعدًا للعمل مع أي رئيس مختار للولايات المتحدة".في الوقت الحالي، يسمح تراجع بوتين بالتأخير في معالجة هذا السؤال المشحون حول كيفية تحسين العلاقات.وعلى الرغم من أن السياسيين الروس أشادوا على نطاق واسع بانتخاب ترامب في عام 2016، وتوقعوا منه الوفاء بوعوده بتحسين العلاقات، إلا أن إدارته أحبطت موسكو بفرض عقوبات وطرد عشرات الدبلوماسيين الروس في أعقاب تسميم العميل المزدوج سيرجي سكريبال في المملكة المتحدة، والسماح ببيع أسلحة فتاكة لأوكرانيا.لكن روسيا حذرة بشكل خاص من الإدارات الديمقراطية للولايات المتحدة لأنها تميل إلى أن تكون أكثر تقدمًا في انتقاد روسيا بشأن قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية.ولخص بايدن، في رحلة إلى روسيا عام 2011 كنائب للرئيس، هذا النهج في خطاب ألقاه في جامعة موسكو ستاتيو، وهي مؤسسة التعليم العالي الأكثر شهرة في البلاد.لا مساومة على العناصر الأساسية للديمقراطية، وقال نائب الرئيس للطلاب: "لست بحاجة إلى إجراء صفقة كهذه".كما أن بايدن ملوث في أعين روسيا بكونه رجل إدارة أوباما في أوكرانيا بعد الانتفاضة التي أطاحت بأصدقاء الكرملين من السلطة في عام 2014.وادعت روسيا أن هذه الاحتجاجات كانت من تأجيج الولايات المتحدة.وكثيرًا ما ألقى المسؤولون الروس باللوم في الصعوبات التي واجهتها العلاقات بين موسكو وواشنطن خلال إدارة ترامب على "الخوف من روسيا" المزعوم الذي انتقل من سنوات أوباما.ويتوقع بعض السياسيين أن يزداد ذلك في عهد بايدن.و"مع الانتصار الديمقراطي، يمكن للمرء أن يتوقع الانتقام من جميع القوى غير المحافظة في جميع أنحاء العالم، وهذا يعني المزيد من رهاب روسيا في أوروبا، والمزيد من الوفيات في شرق أوكرانيا وفي العديد من المناطق الساخنة الأخرى في العالم، فضلًا عن المزيد من العقوبات ذات الدوافع السياسية، إذا تحدثنا عن العواقب المباشرة والأبسط"، وفقا لما أوردته صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلا عن كونستانتين كوساتشيف، رئيس مجلس إدارة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بالبرلمان، التي علقت على الموضوع والتي تتطابق وجهات نظرها بشكل عام مع آراء الكرملين.ومن جانب آخر، قال فيودور لوكيانوف، رئيس تحرير مجلة روسيا إن جلوبال أفيرز، لوكالة الأنباء الحكومية تاس: "قد تعود إدارة بايدن إلى سياسة أكثر حزمًا في الفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي ، وهو أمر يثير قلق موسكو دائمًا".ومع ذلك، أشار كلاهما إلى أن إدارة بايدن من المرجح أن تكون أكثر قابلية للتعاون الدولي، لا سيما في مجال الحد من الأسلحة مثل تجديد معاهدة ستارت الجديدة بين روسيا والولايات المتحدة والتي ستنتهي في العام المقبل.كما اقترحت كوساتشيف أن انتخاب بايدن من شأنه أن يقضي إلى حد كبير على الشكاوى المتعلقة بالتدخل الروسي في الانتخابات ، وبالتالي تمهيد الطريق لاتفاقيات التسلح.