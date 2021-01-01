أكد أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، أن حركة قطارات مترو الأنفاق تسير بشكل طبيعي دون أي توقف.
وأضاف عبد الهادي، أن هناك عجلة أحد القطارات الخالية من الركاب خرجت عن القضبان بخط حلوان وتم إصلاحها، ولا توجد أي إصابات.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة القومية لمترو الأنفاق في تصريحات لصدى البلد، إن الهيئة قامت أمس واليوم بتنفيذ قرار شركة مترو الأنفاق بمنع دخول الركاب للقطارات بدون كمامة، وتوفير كمامات بشبابيك الحجز بمحطات الخطوط الثلاثة لبيعها للجمهور بسعر 3 جنيهات وهو نفس سعر توريدها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على متحدث المترو يكشف تفاصيل خروج أحد القطارات عن القضبان بحلوان
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق