أخلت محافظة الإسكندرية عقارا مكون من 12 طابقا بمنطقة كوم الشقافة بحي غرب من السكان والمنقولات، وذلك بعد حدوث ميل به يقدر بـ 50 سم، ما يهدد حياة المواطنين وسلامة العقارات المجاورة.
ويأتي القرار وفقًا لتقرير لجنة مشكلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وصفت العقار المشار إليه بأنه "قنبلة موقوتة"، ويمثل خطورة داهمة على أرواح المواطنين، ما يتطلب إزالته.
ومن جانبها، أوضحت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، أن العقار جرى بناءه عام ٢٠١٤ بارتفاع 10 طوابق، إلا أن مالك العقار قام 2017 ببناء طابقين آخرين بالمخالفة للقانون، ودون الأخذ في الاعتبار السلامة الإنشائية.
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التعليقات على قنبلة موقوتة.. إخلاء عقار مائل مكون من 12 طابقا في الإسكندرية
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