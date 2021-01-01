قنبلة موقوتة.. إخلاء عقار مائل مكون من 12 طابقا في الإسكندرية



إخلاء عقار مائل مكون من 12 طابقا إخلاء عقار مائل مكون من 12 طابقا

أخلت محافظة الإسكندرية عقارا مكون من 12 طابقا بمنطقة كوم الشقافة بحي غرب من السكان والمنقولات، وذلك بعد حدوث ميل به يقدر بـ 50 سم، ما يهدد حياة المواطنين وسلامة العقارات المجاورة.



ويأتي القرار وفقًا لتقرير لجنة مشكلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وصفت العقار المشار إليه بأنه "قنبلة موقوتة"، ويمثل خطورة داهمة على أرواح المواطنين، ما يتطلب إزالته.



ومن جانبها، أوضحت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، أن العقار جرى بناءه عام ٢٠١٤ بارتفاع 10 طوابق، إلا أن مالك العقار قام 2017 ببناء طابقين آخرين بالمخالفة للقانون، ودون الأخذ في الاعتبار السلامة الإنشائية.

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وأشارت شعبان، إلى أن العقار حدث له ميل بمقدار ٢٠سم منذ نحو عام، ورفض قاطنيه تنفيذ قرار الحي بسرعة إخلائه، وقرروا المكوث بالعقار على مسئوليتهم الشخصية، ولم يجروا أي إجراءات جادة لإصلاح العقار.وأضافت رئيس حي غرب، أن العقار حدث به ميل شديد دون سابق إنذار وصل إلى ٥٠ سم هذا الأسبوع وتصدعت أرضيته، ما استدعى التدخل الفوري والإخلاء الجبري للسكان حفاظاً على أرواحهم وحماية المنازل المحيطة.