

بي إم دبليو تنقل إنتاج كونتري مان إلى ألمانيا بي إم دبليو تنقل إنتاج كونتري مان إلى ألمانيا

تندرج تحت اسم بي إم دبليو كل من رولز رويس وميني، والأخيرة هي صاحبة السيارة كونتري مان التي يتم إنتاجها في مصنع VDL Nedcar في هولندا. لكن في الشهر الماضي أُفيد أن المصنع الهولندي لن يحصل على تجديد عقد لإنتاج طراز الجيل التالي من السيارة الـSUV، لأسباب تتعلق بظروف العمل المتغيرة في صناعة السيارات والمتعلقة بوباء فيروس كورونا.



وتأكيدًا لهذا القرار أعلنت بي إم دبليو في بيان صحفي رسمي أنها ستنتج الجيل القادم من السيارة كونتري مان في ألمانيا، وبالتحديد في مصنع لايبزغ التابع لها، وذلك بدءًا من عام 2023، ليصبح المصنع بذلك أول مصنع في تاريخ المجموعة الألمانية ينتج سيارات بي إم دبليو وسيارات ميني.



ويقوم مصنع لايبزيغ حاليًا بتجميع المركبات ذات الدفع بالعجلات الأمامية الخاصة بعلامة بي إم دبليو، بما في ذلك الفئة 1 والفئة 2، ومنذ عام 2003 صنع أكثر من 200 ألف وحدة من السيارة i3.

وأكد البيان الصحفي الرسمي الصادر عن بي إم دبليو أن إصدارًا كهربائيًا بالكامل من كونتري مان الجديدة سيكون متاحًا، وسينضم إلى مجموعة محركات البنزين والديزل عالية الكفاءة التي سيستمر تقديمها حسب المنطقة.







