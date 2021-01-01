رغم أن انطلاقتها الأولى كانت في 2007، إلا أن مبيعات جيب كومباس قد شهدت قفزة ضخمة لأكثر من الضعف ما بين العامين 2017 و2018، وهذا ما دفع صانعتها للاستفادة من هذا النجاح والإبقاء عليه وذلك بإطلاق نسخة محدثة بعد منحها facelift يتم إزاحة الستار عنها خلال فعاليات معرض "جوانزو الذي تنطلق فعالياته بدءًا من اليوم.
كنا قد نشرنا في موقع "عالم السيارات" منذ عدة أيام صور تجسسية تكشف القليل من ملامح كومباس الجديدة، ولكن اليوم تظهر صور جديدة أكثر وضوحًا للتصميم الخارجي تتطابق فيه الواجهة مع ما تم توقعه من الصور التشويقية. تظهر المصابيح الأمامية في تصميم جديد أكثر رشاقة وتتوهج بتقنية LED، فيما تم إضافة شبكة ضيقة أسفل الشبكة الأمامية المعروفة بتصميم فتحاتها السبعة المميز والتي حصلت هي الأخرى على تعديل بسيط تمثل في حواف ذات انحناءات بدل من الزوايا. وفي النصف السفلي من الواجهة جاءت مصابيح الضباب في تصميم جديد وكذلك الشبكة السفلية،ويمكن رصد اختلاف المصابيح الخلفية بشكل بسيط.
وللمرة الأولى تظهر تفاصيل المقصورة الداخلية التي حصلت على تعديلات مختلفة تمامًا عما كانت عليه كومباس في السابق، فحصلت لوحة القيادة على شاشة لمس جديدة مقاس 10.1 بوصة للترفيه وعرض البيانات تطفو فوقها في المنتصف، وأسفلها مباشرة فتحات المكيف الرقيقة بعد استبعاد التصميم المربع للفتحات في الطرازات المتاحة حاليًا، وتراصت مفاتيح التحكم أسفل الفتحات.
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التعليقات على بعد الصور التشويقية لها.. جيب تكشف عن كومباس فيس ليفت موديل 2022
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