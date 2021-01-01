

بعد الصور التشويقية لها.. جيب تكشف عن كومباس فيس ليفت موديل 2022 بعد الصور التشويقية لها.. جيب تكشف عن كومباس فيس ليفت موديل 2022

رغم أن انطلاقتها الأولى كانت في 2007، إلا أن مبيعات جيب كومباس قد شهدت قفزة ضخمة لأكثر من الضعف ما بين العامين 2017 و2018، وهذا ما دفع صانعتها للاستفادة من هذا النجاح والإبقاء عليه وذلك بإطلاق نسخة محدثة بعد منحها facelift يتم إزاحة الستار عنها خلال فعاليات معرض "جوانزو الذي تنطلق فعالياته بدءًا من اليوم.



كنا قد نشرنا في موقع "عالم السيارات" منذ عدة أيام صور تجسسية تكشف القليل من ملامح كومباس الجديدة، ولكن اليوم تظهر صور جديدة أكثر وضوحًا للتصميم الخارجي تتطابق فيه الواجهة مع ما تم توقعه من الصور التشويقية. تظهر المصابيح الأمامية في تصميم جديد أكثر رشاقة وتتوهج بتقنية LED، فيما تم إضافة شبكة ضيقة أسفل الشبكة الأمامية المعروفة بتصميم فتحاتها السبعة المميز والتي حصلت هي الأخرى على تعديل بسيط تمثل في حواف ذات انحناءات بدل من الزوايا. وفي النصف السفلي من الواجهة جاءت مصابيح الضباب في تصميم جديد وكذلك الشبكة السفلية،ويمكن رصد اختلاف المصابيح الخلفية بشكل بسيط.



وللمرة الأولى تظهر تفاصيل المقصورة الداخلية التي حصلت على تعديلات مختلفة تمامًا عما كانت عليه كومباس في السابق، فحصلت لوحة القيادة على شاشة لمس جديدة مقاس 10.1 بوصة للترفيه وعرض البيانات تطفو فوقها في المنتصف، وأسفلها مباشرة فتحات المكيف الرقيقة بعد استبعاد التصميم المربع للفتحات في الطرازات المتاحة حاليًا، وتراصت مفاتيح التحكم أسفل الفتحات.

خلف عجلة القيادة التي نالت نصيبها من التحديثات، تتألق العدادات على شاشة رقمية مقاس 10.25 بوصة، كما جاء الكونسول الوسطي بتعديلات في تصميمه مع باقي المقصورة.وغالبًا ما ستعتمد نسخة كومباس الصينية على محرك سعته 1.3 لترًا ومتصل بشاحن تيربو، كما يعتمد على ناقل حركة أوتوماتيك ذي 9 سرعات.. وهو بالتأكيد أصغر من المحرك المتاح في النسخة الأمريكية ذي سعة 2.4 لترًا وبإمكانه توليد قوة 180 حصانًا. ومن المستبعد أن تقوم جيب بتغيير محرك نسخة الولايات المتحدة، ولكن لا يمكن التأكد قبل الكشف الكامل عنها مطلع العام القادم.



