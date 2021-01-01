

«زيت النعناع».. علاج فعال لجميع أنواع الشعر «زيت النعناع».. علاج فعال لجميع أنواع الشعر

يعتبر زيت النعناع، من الزيوت التي تدخل في العديد من منتجات العناية بالشعر، مثل الشامبو وحمامات الكريم وغيرها.





ويستخدم زيت النعناع للعناية بالشعر، لما له من تأثير كبير في تطهير وتجديد خلال فروة الرأس، كما يعزز من نمو الشعر خاصة للأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر.



كما يستخدم لفروة الرأس الدهنية، لأنه يَجعَل إفراز الزهم فيها طبيعيّاً ويُبرّد فروة الرأس عن طريق استخدامه بانتظام.

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ويحتوي زيت النعناع على خصائص مرطّبة وصيغة الحموضة المتوازنة المفيدة لمشاكل الشعر، حيث يعالج فروة الرأس الجافة، والقشرة، ويمنع الحكة، مما يُساعد على الحصول على شعرٍ جميلٍ وفروة رأس خالية من المشاكل .ويعمل زيت النعناع على ترطيب فروة الرأس الجافة، حيث يحتوي على خصائص ترطيبٍ مُمتازةٍ ويمكن استخدامه على الشعر عن طريق خلطه مع زيتٍ ناقل، كما يساعد على تحفيز نمو الشعر حيث يمكنها النفاذ خلال سطح فروة الرأس وتحفيز بصيلات الشعر، ويُعزّز من الدورة الدموية التي بدورها تُعزّز من نمو الشعر، وتوفّر الغذاء الذي تحتاجه جذور الشعر .وعن منع تساقط الشعر، يعمل كعلاج لتساقط الشعر، والصلع لدى الرجال والنساء، لأنّ المنثول فيه يوسّع من الأوعية الدموية، مما يسمح للدم بالتدفق إلى بصيلات الشعر، وبالتالي تحسين نمو الشعر ومنع تساقطه .ويعاني الكثير من الأطفال في سن صغيرة، من مشكلة قمل الشعر، ويحتوي زيت النعناع الأساسي على خصائص المبيدة للحشرات، مما يجعله علاجاً طبيعيّاً فعالا في التخلص من القمل وبديلاً عن العلاجات الكيميائية .كما يساعد زيت النعناع على تقليل إفرازات الغدد الدهنية في الشعر، ويمكن السيطرة على إنتاج الدهون عن طريق بعض الزيوت الأساسية ومنها زيت النعناع، حيث يترك الشعر خالياً من الدهون ويضيف إليه اللّمعان، ويُمكن ذلك عن طريق إضافة 2-3 قطرات من زيت النعناع إلى بلسم الشعر؛ للتخلّص من الشعر الدهني.وعن قشرة الشعر، يستخدم كمطهرات قوية للقضاء على القشرة وحشرة الشعر.