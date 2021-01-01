

"الزغطة" لأكثر من 48 ساعة قد تنذر بحالة مرضية.. وطرق لمواجهتها "الزغطة" لأكثر من 48 ساعة قد تنذر بحالة مرضية.. وطرق لمواجهتها

الحازوقة المعروفة بـ"الزغطة"، حالة مزعجة لدى البعض تظهر لدقائق قصيرة لكنها في بعض الأحيان قد تستمر أيام ومنها تشكل إنذارا للإصابة بمرض ما، وفي الأساس تبدأ عندما يبدأ الحجاب الحاجز في الانقباض وتبدأ عضلات الصدر والبطن في الاهتزاز.



وبالنسبة لـ"الزغطة" المستمرة لدقائق وتحدث خلال فترة تقل عن 48 ساعة، تكون نظرا لأسباب مختلفة ذكرتها "روسيا اليوم"، منها..



- شرب المشروبات الغازية

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- شرب الكثير من الكحول- الإفراط في تناول الطعام- الإثارة أو التوتر العاطفي- تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة- ابتلاع الهواء بمضغ "اللبان".وفي بعض الأحيان، يمكن أن تستمر "الحازوقة" لأكثر من 48 ساعة، والسبب الطبيعي لذلك هو حالة طبية أو دواء معين، ووقتها لا بد من استشارة الطبيب، وهذا ما أكد عليه الدكتور محمد جاد، استشاري الباطنة، خلال حديثه مع "الوطن"، أنه في تلك الحالة يتطلب من المريض عمل وظائف كبد وكلي وأحيانا رسم القلب.ولفت جاد، إلى أنه في بعض الأحيان قد تسبب الإنفلونزا للإنسان عرض "الحازوقة"، فضلا عن إنذار بوجود بمشاكل في المعدة او اضطرابات معينة وذلك في حالات نادرة.و"الزغطة" التي تستمر لأيام والمعروفة بطويلة الأمد، قد تكون بسبب الإصابة بتلف الأعصاب أو تهيج الأعصاب المبهمة أو الأعصاب الحجابيةأو قد تؤدي اضطرابات الجهاز العصبي المركزي مثل التهاب السحايا والتصلب المتعدد والسكتات الدماغية وإصابات الدماغ الرضحية إلى تحفيز "الحازوقة".ووفقا لـ"روسيا اليوم"، يمكن لاضطرابات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري والمخدرات أو إدمان الكحول أن تسبب الفواق طويل الأمد أيضا.وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بتجربة ما يلي، كطريقة لمواجهة الحازوقة:- التنفس في كيس ورقي- اسحب ركبتيك إلى صدرك وانحن إلى الأمام- أخذ رشفة من الماء المثلج- ابتلع بعض السكر الحبيبي- قضم الليمون أو تذوق الخل- احبس أنفاسك لفترة قصيرة