

هل تريد فقدان الوزن؟.. احذر أسوأ 8 أطعمة تسبب دهون البطن هل تريد فقدان الوزن؟.. احذر أسوأ 8 أطعمة تسبب دهون البطن

هناك بعض الأطعمة التي تسبب دهون البطن، ومن ثمّ تفقد خططك حول فقدان الوزن الزائد.



ويمكن أن تؤدي هذه الأطعمة إلى بعض المشكلات الأكثر خطورة، من بينها أمراض القلب والسكري وألزهايمر، وفق ما أورد موقع "eatthis"، التي ذكرها على النحو التالي:



1- الخبز الأبيض:

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يجب تجنبه عند الرغبة في إنقاص دهون البطن، إذ أظهرت الدراسات أن تناول الحبوب الكاملة يمكن أن يقلل من رواسب الدهون الحشوية في بطنك، لكن تناول الحبوب المكررة يؤدي إلى المزيد من الوزن.2- الصودا الدايت:وجدت العديد من الدراسات وجود ارتباط بين استهلاك المشروبات الغازية الدايت ومحيط الخصر، إذ يحصل الأشخاص الذين يشربون صودا الدايت على أعلى نسبة مئوية من دهون البطن من أولئك الذين لا يتناولونها.3- قطعه لحم بون عظم:تشير الدراسات إلى أن تناول القطع الصحيحة من شرائح اللحم يمكن أن يساعد في الواقع على تقليل دهون الخصر، ووجد باحثون في إحدى الدراسات أن تناول نظام غذائي غني بالدهون واللحوم الحمراء الطازجة يرتبط بشكل إيجابي بالسمنة في البطن ومحيط الخصر الأكبر.4- الشوكولاتة:وفقا لدراسة نشرت في مجلة القلب الأمريكية، فإن تناول الشوكولاتة يوميا يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، لكن المشكلة هي شوكولاتة الحليب، وتعد ألواح شوكولاتة الحليب مليئة بالسكر وعادة ما تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية.ووجدت دراسة أجرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن الطعام الأكثر ارتباطا بزيادة الوزن كان ألواح الشوكولاتة الحليب، لذا من الأفضل تجنب والابتعاد عن ألواح الشوكولاتة بالحليب.5- شوربة معلبة:عندما يتعلق الأمر بالحساء المعلب، فأنت تريد التأكد من أنك تختار النوع المناسب، لأن هناك الكثير من خيارات الحساء التي تحتوي على الكثير من الصوديوم، والتي لا تسبب انتفاخ البطن فحسب، بل يمكنها في الواقع زيادة شهيتك وإعاقة قدرتك على معرفة متى تكون ممتلئا.6- رقائق البطاطس:رقائق البطاطس مشبعة بالدهون المشبعة، ما تتسبب في زيادة دهون البطن، بالإضافة إلى احتوائها على الملح الذي يؤدي إلى انتفاخ البطن.7- البيتزا:ثاني أكبر مساهم للدهون المشبعة في النظام الغذائي، ما يؤدي إلى الإصابة بانسداد الشرايين، بالإضافة إلى دهون البطن.8- المعجنات:عادة ما يتم تحميل هذه الفطائر والحلويات بالدقيق المعالج، وتميل إلى أن تكون غنية بالسكر، ويمكن أن تكون غنية بالصوديوم أيضا، وتعتبر هذه كلها مكونات تؤدي إلى الإصابة بدهون البطن.