قالت الهيئة الألمانية للفحص الفني إن مساحات الزجاج تعتبر من المكونات المستهلكة في السيارة، والتي يجب استبدالها بصورة منتظمة، أو عندما تترك المساحات آثار تلطيخ على الزجاج الأمامي بسبب تشقق الأنصال المطاطية المسامية أو تآكلها، أو عندما يكون تأثير المسح سيئا ولا يضمن الرؤية الواضحة للطريق، وغالبا ما يصدر عن مساحات الزجاج المستهلكة صوت صرير أثناء عملية المسح.
وأضافت الهيئة أنه يمكن العثور على مساحات الزجاج المناسبة للسيارة في المتاجر المتخصصة أو عبر الإنترنت، ولكن ينبغي عدم شراء مساحات الزجاج من المواقع الإلكترونية؛ نظرا لأن ما يسمى بأنصال المساحات العامة قد لا تتناسب مع بعض السيارات.
وتأتي الكثير من السيارات حاليا بأطوال مختلفة لمساحة الزجاج على الجانب السائق وجانب الراكب الأمامي، بالإضافة إلى اختلاف أنظمة تثبيت مساحات الزجاج من سيارة إلى أخرى.
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التعليقات على ما الوقت المناسب لتغيير أنصال مساحات الزجاج؟ "خبراء يجيبون"
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