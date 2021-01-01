

ما الوقت المناسب لتغيير أنصال مساحات الزجاج؟ "خبراء يجيبون" ما الوقت المناسب لتغيير أنصال مساحات الزجاج؟ "خبراء يجيبون"

قالت الهيئة الألمانية للفحص الفني إن مساحات الزجاج تعتبر من المكونات المستهلكة في السيارة، والتي يجب استبدالها بصورة منتظمة، أو عندما تترك المساحات آثار تلطيخ على الزجاج الأمامي بسبب تشقق الأنصال المطاطية المسامية أو تآكلها، أو عندما يكون تأثير المسح سيئا ولا يضمن الرؤية الواضحة للطريق، وغالبا ما يصدر عن مساحات الزجاج المستهلكة صوت صرير أثناء عملية المسح.



وأضافت الهيئة أنه يمكن العثور على مساحات الزجاج المناسبة للسيارة في المتاجر المتخصصة أو عبر الإنترنت، ولكن ينبغي عدم شراء مساحات الزجاج من المواقع الإلكترونية؛ نظرا لأن ما يسمى بأنصال المساحات العامة قد لا تتناسب مع بعض السيارات.



وتأتي الكثير من السيارات حاليا بأطوال مختلفة لمساحة الزجاج على الجانب السائق وجانب الراكب الأمامي، بالإضافة إلى اختلاف أنظمة تثبيت مساحات الزجاج من سيارة إلى أخرى.

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بيانات معينةويحتاج المرء إلى بيانات معينة للسيارة، مثل الشركة المنتجة والموديل وسنة الصنع، لكي يتمكن من العثور على مساحات الزجاج المناسبة في المتاجر المتخصصة أو حتى عبر المتاجر الإلكترونية المتخصصة في بيع قطع غيار السيارات، وتتيح بعض هذه المواقع إمكانية البحث برقم تعريف السيارة، والذي يكون مسجلا في رخصة السيارة أو وثيقة تسجيل السيارة.ولا يحتاج استبدال مساحات الزجاج إلى مهارات يدوية كبيرة، بل يمكن لصاحب السيارة استبدالها بنفسه، ولكن من الأفضل أن يتوجه إلى المراكز الفنية المتخصصة لشراء مساحات الزجاج المناسبة وتركيبها بصورة فنية سليمة.