

كورونا اليوم: أساليب أكثر فعالية لمنع انتشاره.. واختبارات تقضي عليه خلال أسابيع كورونا اليوم: أساليب أكثر فعالية لمنع انتشاره.. واختبارات تقضي عليه خلال أسابيع

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 11 شهرا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.



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أساليب أكثر فعالية لمنع انتشار كورونا

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وجد أساتذة جامعة سايمون فريزر بول توبر وكارولين كولين بالولايات المتحدة، أن التباعد الجسدي فعال عالميًا في الحد من انتشار كوفيد-19 ، في حين أن أقنعة الوجه تعتمد بشكل أكبر على الموقف الذي تتعرض له.وطور الباحثون نموذجًا لاختبار فعالية تدابير وقائية مثل التباعد الجسدي أو أقنعة الوجه عند استخدامها في أماكن مختلفة، وفقا لموقع " medicalxpress".اختبارات يمكن أن تشل كورونا خلال أسابيعسيؤدي اختبار نصف عدد السكان حول العالم أسبوعيًا باستخدام اختبارات كوفيد-19 غير المكلفة وسريعة الإنجاز إلى دفع الفيروس نحو القضاء عليه في غضون أسابيع، حتى لو كانت هذه الاختبارات أقل حساسية بشكل ملحوظ من الاختبارات السريرية ذات المعيار الذهبي.جاء ذلك وفقًا لدراسة جديدة نشرتها جامعة كولورادو وجامعة هارفارد، بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لموقع " medicalxpress".أداة جديدة تساعد في التنبؤ بنتائج كوفيد-19كشفت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية لطب الطوارئ، عن أداة تقييم طورها باحثو وأطباء Kaiser Permanente ، والتي تساعد على ضمان حصول المرضى على الرعاية المناسبة، عندما يحتاجون إليها، من خلال التنبؤ الدقيق باحتمالية إصابة المرضى بأعراض كورونا، وهل سيعانون من مرض شديد أو حتى الموت.وقال آدم شارب، طبيب طب الطوارئ: "مع تفشي الوباء مرة أخرى في جميع أنحاء البلاد وتزايد حالات الاستشفاء، يتعين على أطباء الخطوط الأمامية في كثير من الأحيان اتخاذ قرارات سريعة لإدخال المرضى إلى المستشفى أو خروجهم من المرضى الذين يعانون من أعراض كورونا"، وفقا لموقع " medicalxpress".متى يكون الفيروس أكثر عدوىوجدت دراسة أجراها الدكتور موج سيفيك، بجامعة سانت أندروز (St Andrews)، عدم وجود فيروس كورونا حي في عينات مأخوذة بعد أكثر من تسعة أيام من ظهور الأعراض.ومع ذلك، يمكن اكتشاف المادة الوراثية لفيروس كورونا لعدة أسابيع في كل من عينات الجهاز التنفسي والبراز، لكن لا يُعتقد أنها معدية، وفقا لروسيا اليوم.ونظرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Lancet Microbe، في الحمل الفيروسي وكمية الفيروس، التي اكتُشفت في الجهاز التنفسي العلوي في وقت مبكر بعد الإصابة