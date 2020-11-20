

بورصة دبى خضراء بافتتاحية الأسبوع مدفوعة بصعود سهم بنك دبى الإسلامى بورصة دبى خضراء بافتتاحية الأسبوع مدفوعة بصعود سهم بنك دبى الإسلامى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.37% رابحاً 8.57 نقطة ليغلق عند مستوى 2324.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 109 مليون سهم محققة ما قيمته 146 مليون درهم من خلال تنفيذ 2257 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 6 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.35%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.88%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.65%، ثم قطاعي البنوك والنقل بنسبة 0.17%، 0.03%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 0.55%، 0.02%، على التوالي.



وقفز 14 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.06%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 2.58%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.57%، ثم سهم شركة دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان بنسبة 1.88%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7.4 مليون ورقة بقيمة 31.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.93%.