

«بدر القندس» ينير السماء في 30 نوفمبر.. وخسوف شبه ظلي للقمر «بدر القندس» ينير السماء في 30 نوفمبر.. وخسوف شبه ظلي للقمر

تشهد السماء يوم 30 نوفمبر الحالي ظاهرتين فلكيتين، الأولى هي اكتمال بدر القمر الذي يعرف عند القبائل الأمريكية باسم (بدر القندس)، والثانية خسوف شبه ظلي للقمر.







وعن (بدر القندس)، قال الدكتور أشرف تادرس الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - إنه مع اقتراب فصل الشتاء، بعض الكائنات الحية تتجهز لبيات شتوي ضخم، وأخرى تظهر بكثرة منها حيوان القندس، وهو حيوان من فصيلة القوارض المائية، والذي ينتشر في نوفمبر وقت حصاد الذرة لجمع الطعام، وتكون تلك هي فرصة للصيادين لنصب الأفخاخ لاصطياده، كي يحصلوا على كم فراء كثيف لصناعة ملابس الشتاء، ولهذا، في ثقافة فلاحي أوروبا أوميركا القديمة، سمي البدر الذي يأتي في شهر نوفمبر بـ "بدر القندس".

قد يعجبك أيضا...

وأوضح أن القمر سيبدو بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 28 نوفمبر الحالي حتى 1 ديسمبر المقبل حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون أجهزة، أما وقت البدر الكامل فسيكون 30 نوفمبر .وبالنسبة لظاهرة الخسوف شبه ظلى للقمر، أكد الأستاذ بمعهد الفلك أن هذا الخسوف لن يرى في مصر ولا أفريقيا أو المنطقة العربية بل يرى في أجزاء من الأمريكتين وآسيا واستراليا وفي هذا الخسوف سيخبو ضوء القمر قليلا دون إظلام .وأشار إلى أن ظاهرتي الخسوف القمري والكسوف الشمسي تفيدان في التأكد من بدايات الأشهر الهجرية إذ يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر الهجرى عندما يكون القمر بدرا، ويكون تواجده عند إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة الناتجة عن تقاطع مستوى مدار القمر مع مستوى مدار الشمس (البروج)، أو قريبا منها، حيث تقع الأرض في هذه الحالة بين الشمس والقمر، على خط الاقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبا منه.فيما يحدث الكسوف الشمسي عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا، ويكون القمر في المنتصف أي في وقت ولادة القمر الجديد عندما يكون في طور المحاق مطلع الشهر القمري بحيث يلقي القمر ظله على الأرض وفي هذه الحالة إذا كنا في مكان ملائم لمشاهدة الكسوف سنرى قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضئ.