

الإحصاء: 1.22 مليار دولار حجم صادرات مصر إلى دول حوض النيل في 2019 الإحصاء: 1.22 مليار دولار حجم صادرات مصر إلى دول حوض النيل في 2019

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء العامة، إن إجمالي قيمة الصادرات لدول حوض النيل بلغت 1,22 مليار دولار خلال 2019، مقابـل 1,20 مليار دولار خلال 2018،بنسبـة زيـادة قدرها 1,4٪ .



بلـغ إجمالي قيمة الواردات من دول حوض النيل نحو 640 مليون دولار خلال 2019، مقابـل 670 مليون دولار خلال 2018، بنسبة انخفاض قدرها 4,6٪.



وجاءت السـودان فـي المرتبة الأولـى للصادرات بقيمة بلغت 465,5 مليون دولار خلال عـام 2019، مقابـل 399,3 مليون دولار خلال عام 2018، بنسبة زيادة قدرها 16,6٪.

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وكانت أهم الأصناف التي تم تصديرها إلى السودان لدائن ومصنوعاتها (مواد خام لصناعة البلاستيك)، وحـديـد ومصنوعاتـه، وزجاج ومصنوعاته.وفى المرتبة الثانية للصادرات كينيا بقيمة بلغت 345,9 مليون دولار خلال 2019 مقابل 354,6 مليون دولار خلال 2018، بنسبة انخفاض قدرها 2,5٪، وكان أهم الأصناف التي تم تصديرها إلى كينيا ورق ومصنوعات من عجائن الورق، وسكر ومصنوعاته، ولدائن ومصنوعاتها (مـواد خام لصناعة البلاستيك).وبلغت قيمة مجموعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك نحو 404,3 مليون دولار خلال 2019 مقابل 377,5 مليون دولار خلال 2018، بنسبة زيادة قدرها 7,1%.وجاءت كينيا في المرتبة الأولى للواردات بقيمة بلغت 257,3 مليـون دولار خلال 2019 مقابل 287,3 مليون دولار خلال 2018، بنسبة انخفاض قدرها 10,4٪، وكان أهم الأصناف التي تم استيرادها بن وشاي وبهارات أخرى.وفى المرتبة الثانية للواردات جاءت السودان بقيمة بلغت 203,6 مليون دولار خلال 2019 مقابل 207,5 مليون دولار خلال 2018، بنسبة انخفاض قدرها 1,9٪، وكان أهم الأصناف التي تم استيرادها من جنوب السودان حبوب و ثمار زيتية ونباتات طبية وعلف، وقطن.وبلغت قيمة مجموعـة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ نحو 443,5 مليون دولار خلال 2019 مقابل 455,8 مليون دولار خلال 2018، بنسبة انخفاض قدرها 2,7٪.