أسعار الدولار ترتفع في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.
وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.
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