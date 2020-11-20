

أسعار الدولار ترتفع في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد أسعار الدولار ترتفع في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.



وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.



وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

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وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والبركة عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.