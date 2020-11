الأرض لها قمر صغير مؤقت جديد الأرض لها قمر صغير مؤقت جديد

بتاريخ الثامن من نوفمبر 2020 ، التقط كوكبنا جسمًا صغيرًا، وهو الصاروخ المعزز (سنتور) الذي ساعد في إقلاع المسبار (سيرفيفور 2 ) التابع لوكالة ناسا نحو القمر في عام 1966، من مداره حول الشمس وسيبقى كقمر مؤقت لمدة أربعة أشهر تقريبًا قبل أن يفلت مرة أخرى إلى مدار شمسي.



تم إطلاق مسبار الهبوط القمري (سيرفيفور 2 ) باتجاه القمر في 20 سبتمبر 1966 ، على صاروخ أطلس سنتور، بهدف استكشاف سطح القمر قبل مهمات أبولو التي أدت إلى أول هبوط مأهول على سطح القمر في عام 1969.



بعد وقت قصير من الإقلاع انفصل المسبار (سيرفيفور 2 ) عن الصاروخ المعزز (سنتور) حسب المخطط، لكن السيطرة على المسبار فقدت بعد يوم واحد عندما فشل أحد محركاته في الاشتعال، مما أدى إلى دورانه حول نفسه.

اصطدم المسبار بسطح القمر جنوب شرق فوهة كوبرنيكوس في 23 سبتمبر 1966 وفي غضون ذلك اندفع الصاروخ (سنتور) مبتعدا عن القمر واختفى في مدار غير معروف حول الشمس.في سبتمبر 2020، اكتشف العلماء من مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا جسمًا غريبًا باستخدام منظومة ( بان- ستارز) الممول من وكالة ناسا، كان يعتقد في البداية أنه كويكب ومنح اسم 2020 SO.لكن الباحثين درسوا مدار 2020 SO واشتبهوا في أنه ليس كويكبًا عاديًا، حيث تكون مدارات معظم الكويكبات أكثر استطالة ومائلة بالنسبة إلى مدار الأرض، لكن مدار الجسم حول الشمس كان مشابهًا جدًا لمدار الأرض.ووفقاً لجمعية الفلكية بجدة، لقد كان على نفس المسافة ، دائري تقريبًا ، وفي مستوى مداري يكاد يكون مطابقًا تمامًا لكوكبنا - وهو أمر غير معتاد بالنسبة لكويكب طبيعي.نظرًا لأن العلماء قاموا بارصاد إضافية للكويكب 2020 SO ، بدأت البيانات أيضًا في الكشف عن الدرجة التي يغير بها إشعاع الشمس مساره - وهو مؤشر على أنه قد لا يكون كويكبًا على الإطلاق.إن ضغط الإشعاع الشمسي هو قوة غير جاذبه ناتجة عن فوتونات الضوء المنبعثة من الشمس التي تصطدم بجسم طبيعي أو اصطناعي.في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) ، انجرف صاروخ (سنتور) ببطء إلى مجال سيطرة الجاذبية الأرضية ، وهي منطقة تسمى ( نطاق هيل الكروي) والتي تمتد لمسافة 1.5 مليون كيلومتر تقريبا من كوكبنا.هذا هو المكان الذي سيبقى فيه 2020 SO لمدة أربعة أشهر تقريبًا قبل أن يتحرر مرة أخرى إلى مدار جديد حول الشمس في مارس 2021، قبل مغادرته ، سيقوم الجسم بعمل حلقتين كبيرتين حول الأرض، مع أقرب اقتراب له في 1 ديسمبر 2020.فيديو : محاكاة حاسوبية توضح حلقات المدارات التي سيقوم بها 2020 SO حول الأرض.