قائمة أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد.. اللحوم الضأن بـ 120-140جنيها

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قائمة أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد.. اللحوم الضأن بـ 120-140جنيها

شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد 22-11-2020 استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت وفقا لما أعلنته شعبة القصابين، وجاءت أسعار اللحوم كالتالي:-


اللحوم الكندوز 110-130 جنيها.

اللحوم الضأن 120-140جنيها.

اللحم الجملي 90-100 جنيه.

اللحم المفروم العادي 110-125جنيها.

البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها.

السجق 110-140 جنيها.

البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها.

الكبدة الكندوز 110-140 جنيها .

الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.

المصدر: اليوم السابع

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