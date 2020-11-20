شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد 22-11-2020 استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت وفقا لما أعلنته شعبة القصابين، وجاءت أسعار اللحوم كالتالي:-
اللحوم الكندوز 110-130 جنيها.
اللحوم الضأن 120-140جنيها.
اللحم الجملي 90-100 جنيه.
اللحم المفروم العادي 110-125جنيها.
البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها.
السجق 110-140 جنيها.
البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها.
الكبدة الكندوز 110-140 جنيها .
الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.
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التعليقات على قائمة أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد.. اللحوم الضأن بـ 120-140جنيها
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