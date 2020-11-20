

أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020، وذلك بعد ارتفاعها خلال التعاملات المسائية ليوم الجمعة الماضية بقيمة بلغت جنيهان في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



يأتي ذلك بعد تراجع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الخميس الماضي بقيمة بلغت 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

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وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 814 جنيها، وعيار 18 نحو 698 جنيه، وعيار 24 نحو 930 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6512 جنيها.وشهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من التذبذب خلال التعاملات المسائية ليوم الأربعاء الماضي، وانخفاضها بشكل كبير في التعاملات المسائية اليوم، وفقد عيار الذهب ما يتراوح بين 7 و9 جنيهات من قيمته بينما تراجع عيار 21 بنحو 8 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، ثم ارتفاعها جنيهان، ومعاودتها الانخفاض من جديد بقيمة تراوحت بين جنيهان و4 جنيهات، بينما تراجع عيار 21 بقيمة بلغت 3 جنيهات.يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية ليوم الاثنين بقيمة تراوحت بين جنيها و3 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.وشهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض على مدار تعاملات شهر أكتوبر الماضي، نتيجة وجود فيروس كورونا «كوفيد 19»، دون التوصل لعلاج فعال له أو مصل، لذلك يلجأ المستثمرون في أوقات الأزمات للاستثمار في الملاذ الآمن وهو الاستثمار في الذهب.وكان عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المحلية، فقد نحو 14 جنيهًا من قيمته خلال تعاملات شهر أكتوبر، حيث سجل أعلى سعر له في يوم 21 أكتوبر نحو 838 جنيهًا، بينما سجل في ختام تعاملات الشهر نحو 824 جنيهًا.