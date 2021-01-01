طرق الحماية من الإصابة بهشاشة العظام

تعد هشاشة العظام من الأمراض الشائعة بشكل كبير بين النساء خاصة في مرحلة بعد انقطاع الطمث ، وهي حالة تسبب ألم المفاصل وتيبسها وتسبب الكثير من المضاعفات الأخرى.
أعراض هشاشة العظام
ووفقا لما ذكره موقع " nhs" تتمثل الأعراض الرئيسية لهشاشة العظام في آلام المفاصل وتيبسها ، ومشكلات في تحريك المفصل، يعاني بعض الأشخاص أيضًا من أعراض تدل على الإصابة بهشاشة العظام، مثل: التورم ، وإيلام، وصوت صرير أو طقطقة عند تحريك المفاصل المصابة، ويمكن أن تختلف شدة أعراض هشاشة العظام بشكل كبير من شخص لآخر ، وبين المفاصل المصابة المختلف، وبالنسبة لبعض الأشخاص ، يمكن أن تكون الأعراض خفيفة وقد تأتي وتختفي.
الوقاية من هشاشة العظام
ويمكن تقليل مخاطر الإصابة بالحالة عن طريق تجنب الإصابة والعيش بأسلوب حياة صحي، وممارسه الرياضة ، مع تجنب التمارين التي تضغط على مفاصلك وتجبرها على تحمل عبء مفرط ، مثل الجري وتدريبات رفع الأثقال .. بدلًا من ذلك يمكن أن تجرب تمارين مثل السباحة وركوب الدراجات ، حيث يكون الضغط على المفاصل قابل للتحكم أكثر.
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