مع دخول الشتاء.. استشاري يحذر من تقديم الكاكاو والشاي باللبن للأطفال



الكاكاو والشاي باللبن الكاكاو والشاي باللبن

مع دخول فصل الشتاء تحرص الكثير من الأمهات إلي تقديم العديد من المشروبات الدافئة لأطفالها لكي تمنحهم الدفء في الأيام الباردة واعتقادا من بعضهم أن المشروبات الساخنة تساهم في التقليل من إصابة الأطفال بنزلات البرد والأنفلونزا.



قال الدكتور الشربينى محمد الشربينى، أخصائي الاطفال وحساسية صدر، إن تقديم بعض الأمهات لطفلها شاى باللبن، كاكاو باللبن، نسكافيه باللبن، لاعتقادهم أن هذه المشروبات تمد الأطفال بالكالسيوم، ولكن علميا يعتبر هذا الأعتقاد خاطئا.



وأضاف أخصائي الأطفال وحساسية صدر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أنه لا يوجد اختلاف في أن اللبن هو أهم مصدر للكالسيوم الحيواني والبروتين أيضا.

قد يعجبك أيضا...

ويعتبر الكالسيوم من العناصر الغذائية التي يحتاج إلي وسط حمضي لكي يمتصه ويستفاد الجسم منه بشكل صحيح، ولكن عند إضافة الشاى إلي اللبن لا يستفيد الجسم بهذا الكالسيوم.وأشار أخصائي الأطفال إلي أن الشاي يحتوي على الكافيين الذي يحول الوسط الحمضى إلى قلوى وحامض التانيك الذي يوجد فى الشاى يأخد الكالسيوم الموجود داخل اللبن ويترسب ولا يمتص ولا يستفيد منه الجسم و ينطبق أيضا على الكاكاو والنسكافيه.كما أفاد الشربينى أن مشروبات الشاي والكاكاو والنسكافية ليست مضرة ولكنها تضيع من فائدة اللبن.وحذر طبيب الأطفال، من عادة خاطئة يقوم بها الكثير من الأطفال وهي تناول الشاي بعد الأكل ولكن لا يعلم الكثير أن هذه العادة تقلل من امتصاص الحديد في الجسم وتجعلهم عرضة بشكل كبير للإصابة بـ الأنيميا ونقص الحديد.ونصح بإعطاء كوب من الكركدية للطفل بعد الأكل فهيو مفيد في امتصاص الحديد.ومن جانب أخر كشف الشربيني من قبل أن البسكويت غير صحي للرضع أقل من عمر سنة، وذلك لعدة أسباب أبرزها:- يحتوي البسكويت على كمية كبيرة من السكر التي تسبب تسوس للأسنان اللبنية وتؤثر سلبيا على مناعة الرضع.- يمنح الطفل الإحساس بالشبع ويجعله غير مقبل على الأكل ويرفض باقي الأنواع المهمة لصحته ولنموه ويفضل تناول السكريات.- البسكويت يحتوي على الزيوت المهدرجة غير الصحية.- أما الشاي فهو من المشروبات غير الصحية للرضع لاحتوائه على مادة التانين التي تقلل من امتصاص الحديد وتسبب فقر الدم وما يصاحبه من فقدان للشهية وتأثيره على نمو الطفل.- يحتوي الشاي على الكافيين الممنوع إعطاؤه للرضع لأنه يسبب الأرق واضطرابات النوم والعصبية الزائدة.