أبرزها محاربة السرطان .. فوائد التوت الصحية ستذهلك



فوائد التوت الصحية فوائد التوت الصحية

فوائد صحية عديدة لتناول فاكهة التوت لصحتك فهو من بين أكثر الأطعمة صحة على وجه الأرض يعتبر التوت من بين أصح الأطعمة التي يمكنك تناولها.



‘ليك أبرز الفوائد الصحية الرائعة لتناول التوت يقدمها موقع هيلث لاين



1. محملة بمضادات الأكسدة

يحتوي التوت على مضادات الأكسدة التي تساعد في السيطرة على الجذور الحرة.

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الجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة مفيدة بكميات صغيرة ولكنها يمكن أن تدمر خلاياك عندما ترتفع أعدادها بشكل كبير ، مما يسبب الإجهاد التأكسدييعتبر التوت مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة ، مثل الأنثوسيانين وحمض الإيلاجيك والريسفيراترول. بالإضافة إلى حماية خلاياك ، قد تقلل هذه المركبات النباتية من مخاطر الإصابة بالأمراضأظهرت إحدى الدراسات أن العنب البري والتوت الأسود والتوت يحتوي على أعلى نشاط مضاد للأكسدة للفواكه التي يتم تناولها بشكل شائع ، بجانب الرمانفي الواقع ، أكدت العديد من الدراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة في التوت قد تساعد في تقليل الإجهاد التأكسديوجدت إحدى الدراسات التي أجريت على رجال أصحاء أن تناول جزء واحد ، 10 أونصات (300 جرام) من العنب البري ساعد في حماية الحمض النووي الخاص بهم من أضرار الجذور الحرةفي دراسة أخرى أجريت على الأشخاص الأصحاء ، أدى تناول 17 أونصة من لب اليوم من لب التوت المطحون يوميًا لمدة 30 يومًا إلى تقليل مؤشر مؤكسد بنسبة 38٪2. قد يساعد في تحسين نسبة السكر في الدم واستجابة الأنسولينقد يحسن التوت نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين.تشير الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار والدراسات البشرية إلى أنها قد تحمي خلاياك من ارتفاع مستويات السكر في الدم ، وتساعد على زيادة حساسية الأنسولين ، وتقليل نسبة السكر في الدم واستجابة الأنسولين للوجبات عالية الكربوهيدرات .الأهم من ذلك ، يبدو أن هذه التأثيرات تحدث في كل من الأشخاص الأصحاء والذين يعانون من مقاومة الأنسولينفي إحدى الدراسات التي أجريت على النساء الأصحاء ، أدى تناول (150 جرامًا) من الفراولة المهروسة أو خليط التوت مع الخبز إلى انخفاض بنسبة 24-26٪ في مستويات الأنسولين ، مقارنة باستهلاك الخبز وحدهعلاوة على ذلك ، في دراسة استمرت ستة أسابيع ، شهد الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يعانون من مقاومة الأنسولين والذين شربوا عصير التوت مرتين يوميًا تحسنًا أكبر في حساسية الأنسولين مقارنة بأولئك الذين تناولوا العصائر الخالية من التوت.3. نسبة عالية من الأليافيعتبر التوت مصدرًا جيدًا للألياف ، بما في ذلك الألياف القابلة للذوبان. تشير الدراسات إلى أن تناول الألياف القابلة للذوبان يبطئ حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي ، مما يؤدي إلى تقليل الجوع وزيادة الشعور بالامتلاء.قد يقلل هذا من تناول السعرات الحرارية ويجعل إدارة الوزن أسهلعلاوة على ذلك ، تساعد الألياف في تقليل عدد السعرات الحرارية التي تمتصها من الوجبات المختلطة. وجدت إحدى الدراسات أن مضاعفة كمية الألياف التي تتناولها قد تجعلك تمتص ما يصل إلى 130 سعرًا حراريًا أقل يوميا.بالإضافة إلى ذلك ، فإن المحتوى العالي من الألياف في التوت يعني أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات القابلة للهضم أو الكربوهيدرات الصافية، والتي يتم حسابها عن طريق طرح الألياف من إجمالي الكربوهيدرات.