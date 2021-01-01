منذ اليوم الأول لظهور فيروس كورونا المستجد، بدأ العلماء في البحث عن رابط بينه وبين التدخين، باعتباره أن كليهما يدخل الجسم عبر بوابة الجهاز التنفسي.
ومؤخرا، وجد باحثون من جامعة كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، رابطا غير مباشر بين التدخين والوباء، حيث خلصوا إلى أن التعرض لدخان السجائر يجعل خلايا مجرى الهواء أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وحصل الباحثون على الخلايا المبطنة لمجرى الهواء من 5 أفراد غير مصابين بـ"كوفيد 19"، وعرّضوا بعض الخلايا لدخان السجائر في أنابيب الاختبار، ثم أطلقوا فيروس كورونا على جميع الخلايا.
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التعليقات على التدخين وكورونا.. العلماء يكتشفون الرابط "أخيرا"
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